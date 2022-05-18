強制檢測｜涉40幢大廈中西區最多　包括加惠臺、嘉輝花園

食物及衞生局公布強制檢測公告，有40幢大廈上榜，沒有食肆；私樓26幢佔最多，公屋及居屋分別佔10幢及4幢。港島樓宇共有16幢上榜，佔名單四成，其中三分二在西區，涉及堅尼地城、西營盤及石塘咀樓宇，包括加惠臺1座及2座、先施西環大廈、俊陞華庭、和益大廈等。



其他上榜大廈有將軍澳日出康城領都1座、天水圍栢慧豪廷9座、新屯門中心7座、深井碧堤半島8座、荃灣綠楊新邨C座、黃埔花園百合苑7座、油塘嘉賢居和鴨脷洲海怡半島美軒閣。



▼5月17日強制檢測公告▼



中西區佔10幢全港最多

堅尼地城有6個處所上榜，包括加惠民道加惠臺1及2座、爹核士街34-42號先施西環大廈、士美菲路12號文光閣、士美菲路71號嘉輝花園D座和西祥街2號寶翠閣B座；港大醫學院早前曾表示該區及鄰近地區或有機會出現大型新冠病毒感染群組。

另外，同屬中西區的西營盤高陞街80號俊陞華庭、干諾道西165-166號偉景閣、皇后大道西263號和益大廈和石塘咀皇后大道西518-520號聯華大廈亦須強檢。

港島太古城和海怡半島亦上榜

東區、南區和灣仔區合共有6處上榜，當中不乏名牌屋苑，包括太古城翠榕閣和鴨脷洲海怡半島美軒閣，其餘樓宇還有筲箕灣耀東邨耀昌樓和北角炮台山道32號富澤花園富慧閣等。

九龍和新界有多個大型私人屋苑須強檢

港島以外的34個處所分散各區，當中屬大型私人屋苑的有紅磡黃埔花園百合苑7座、將軍澳日出康城領都1座、荃灣綠楊新邨C座、深井碧堤半島8座和新屯門中心7座。只有大埔、黃大仙和離島區未有處所上榜。

5月18日 政府於各區向公眾提供服務的流動採樣站：



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碧堤半島和安蔭邨重開流動採樣站

於5月11日至17日曾身處有關大廈超過兩小時人士，需於今日或明日進行核酸檢測。為方便市民檢測，政府今日（18日）將於深井碧堤半島及葵涌安蔭邨重開流動採樣站，而位於荃灣梨木樹邨的流動採樣站會延長服務至明日（19日）。另外，多個檢測點設置了派籌機，已取籌的市民可在社區檢測中心網站查看實時籌號排隊狀況。