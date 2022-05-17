確診大廈｜單日增169幢　屯門The Carmel洋房及沙田雲頂峰上榜

疫情持續，衞生署今日（17日）公布確診大廈名單，最新有169幢錄得新個案，新界區佔102幢，當中有兩幢豪宅，分別是屯門The Carmel洋房及沙田雲頂峰；九龍區有37幢，包括九龍城啟岸、大角咀浪澄灣；港島區30幢，分別是中西區盈峰一號、加惠臺 2 座等。



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嘉湖山莊兩幢上榜 西貢和將軍澳共10幢

新界區有102幢，屯門掃管笏豪華洋房The Carmel，及沙田雲頂峰獨立屋上榜；元朗有11幢，包括嘉湖山莊樂湖居 10 座、嘉湖山莊樂湖居 9 座等；葵青有17幢，分別為灝景灣 10 座、盈翠半島 7 座、美景花園 7 座等；荃灣有12幢，梨木樹邨佔5座，分別為健樹樓、桃樹樓、楓樹樓、樂樹樓和葵樹樓；西貢和將軍澳共10幢，其中有維景灣畔 1 座、蔚藍灣畔 5 座、都會駅 6 座等。

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觀塘順利紀律部隊宿舍 7 座上榜

九龍區有37幢，分別是九龍城啟岸、油尖旺浪澄灣 1 座、美孚新邨 4 期百老匯街 71 號、美孚新邨 7 期萬事達廣場 11 號、觀塘順利紀律部隊宿舍 7 座、得寶花園E 座等。

港島區30幢 包括盈峰一號、加惠臺

港島區有30幢，中西區盈峰一號、加惠臺 2 座、海怡花園 3 座、東區康怡花園E 座、康翠臺 3 座、藍灣半島 3 座、灣仔杜智臺B 座等。

▼5月17日確診大廈名單▼

