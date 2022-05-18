今年下半年檢討港鐵可加可減票價機制　第三季展開公眾諮詢

港鐵可加可減票價調整機制多年來被批評「只加不減」，運輸及房屋局局長陳帆今日（18日）以書面回應議員質詢時表示，機制將按計劃於今年下半年展開檢討，並會在今年第三季開始公眾諮詢，以制訂務實、平衡的方案。他又指，自機制於2008年實施以來，港鐵票價每年平均增幅為2.1%，同期平均通帳為2.6%。根據當局提供數據，港鐵於此期間的車務營運利潤總計達166億元，平均每年賺14億元。



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2008至2021年港鐵票價每年平均增幅為2.1%

陳帆回覆立法會書面質詢時表示，票價調整機制採用直接驅動方程式，以政府統計處數據訂定，反映香港整體經濟表現，形容「公開、客觀、具透明度的機制」。他續指，自2008年實施機制，直至2021年，港鐵票價每年平均增幅為2.1%，同期香港按年的平均通脹率為2.6%，而香港薪金指數的每年平均增幅則為3.9%。

港鐵香港車務營運業務（立法會文件）

過去14年港鐵車務盈利達166億

根據當局的數據，在機制實施後的14年間，港鐵的香港車務營運總收入達約2,124億元，總支出則為1,957億元，除了2019年起連續三年出現虧損，其餘11年的利潤介乎16億至近29億元。14年間車務營運利潤合共達約166億元，即平均每年賺14億元。

陳帆表示，票價調整機制每五年檢討一次，下一次檢討將按計劃於今年下半年展開，預計2023年上半年完成，並將於今年第三季開始公眾諮詢，屆時亦會諮詢立法會，務求制訂務實、平衡的方案。

酒店出租汽車服務許可證去年無新申請 已下調申請門檻

另外，有議員關注私家(私人)、酒店及旅遊出租汽車許可證的新申請及發出數目。根據當局提供的數字，截至2021年底，三者的有效許可證數目，仍未達到上限，去年酒店出租汽車服務許可證更沒有新申請。

對於有業界批評申請上述許可證的門檻過高，陳帆書面回覆稱，現時批出的許可證數目少於上限，2017年2月已推出措施改善審批及監管制度，包括讓有興趣申請許可證的人士，在毋須提交車輛登記文件的情況下，提出「預先評估」要求，讓他們在知悉獲批機會後，才購買車輛。