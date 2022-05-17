東鐵過海｜唯一設頭等　田北辰倡撤銷　港鐵保留：有一定需求

港鐵東鐵線過海段周日（15日）通車，成為第四條過海鐵路。東鐵線的其中一大特色，為現時唯一一條設有頭等車廂的鐵路線。不過隨着全線改為九卡列車，有議員建議取消頭等車廂，以彌補載客量下降。

有關注鐵路發展的社交平台專頁創辦人表示，頭等車廂存在有其歷史因素，認為港鐵在用盡其他方法增加載客量前，都不應取消頭等車廂。他又指，不少乘客願意付出更多金錢，以換取更舒適的環境，因此乘搭頭等，正如昨日通車首個工作日，頭等車廂爆滿過海，認為仍有一定需求。港鐵回應指，東鐵線頭等服務由來已久，乘客對頭等服務仍有一定需求，故保留有關安排。



東鐵過海段通車懶人包︰

九廣鐵路最初分三等級車廂

翻查資料，自九廣鐵路（英段），即東鐵前身於1910年通車，便設有頭等車廂，當年更再劃分二等、三等車廂；直至1976年，九廣鐵路局正式將二等和三等取消，統一為普通車廂。

▼東鐵列車演變▼



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林鄭月娥問頭等車廂票價

一般而言，頭等車廂的收費較普通車廂貴一倍，不過座位更寬敞舒適。近日行政長官林鄭月娥出席東鐵過海段通車儀式時，亦專程參觀頭等車廂，並詢問其票價。

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田北辰促取消頭等以增載客量

實政圓桌立法會議員田北辰表示，轉用九卡列車後，載客量減少，建議將頭等車廂改為普通車廂，以容納更多乘客。不過他亦承認，由於頭等車廂的車門數量與普通車卡有異，改裝期間可能影響列車服務。

「火車未到站」創辦人：頭等爆滿證服務有需求

關注鐵路發展的社交平台專頁「火車未到站」創辦人紀俊安表示，頭等車廂是東鐵線其中一項特色，雖然將之改裝為普通車廂，確會增加載客量，但港鐵仍有其他措施紓緩有關問題，包括增添列車、更改列車泊位，從而令乘客分佈更平均，他認為在用盡其他方法之前，都不應取消頭等車廂。

紀表示，從昨日東鐵沿線的顯示屏可見，頭等車廂同樣爆滿，證明頭等服務仍有需求，乘客願意付出額外成本，追求相對舒適的旅程。

紀俊安是Facebook專頁「火車未到站」的創辦人，站內自稱站長，關注不同鐵路議題。（資料圖片／李澤彤攝）

事實上，昨早大約8時半，記者亦於沙田站目睹頭等車廂滿載，甚至有不少人站立。另外，根據港鐵應用程式顯示，昨早約8時半，大圍站的頭等車廂已爆滿。

今早大約8時半，大圍站的頭等車廂亦爆滿。（受訪者提供）

港鐵回覆表示，東鐵線的頭等服務由來已久，一直受到乘客歡迎。據港鐵觀察，乘客對頭等服務仍有一定需求，故會保留有關安排，並不時檢視鐵路服務安排，以配合乘客不同需要。

▼5月16日 東鐵線過海段通車後首個上班日早上大圍站情況▼

