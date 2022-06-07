中大與螞蟻合推科技人才培訓　助獲選學生建立科技工作基礎

中文大學工程學院金融科技應用研究院近日與螞蟻集團簽署合作備忘錄，就本港年輕科技人才培訓展開深度戰略合作。根據合作協議，雙方將合作開展「10 ×1000」金融科技普惠計劃，獲選的中大學生可參與金融科技相關的網上課程及講座等，並與來自世界各地的業界導師及學員建立網絡、交流知識，為日後從事相關科技工作打下基礎。



「10×1000」科技普惠計劃由世界銀行成員國際金融公司（IFC）和螞蟻集團旗下支付寶在2018年10月聯合發起和啟動，目標是每年為1,000名金融科技人才提供培訓，並於十年內培訓達一萬名金融科技專才。

這次合作協議由中大工程學院院長黃定發教授及螞蟻集團大灣區戰略發展及政府事務執行副總裁陳婉真代表簽署。這是繼去年底螞蟻向中大畢業生提供逾百個技術職位空缺後另一深度合作，開拓更多數碼創新應用的機會。

另外，螞蟻將透過金融科技應用研究院邀請業界資深人士，以不同形式分享行業的最新發展、為中大學生提供實習和就業機會，並於今年稍後為中大金融科技理學碩士學生提供兩項研究計劃和給予專業指導。學員將運用課堂所學知識，應用於解決實際工作時遇到的挑戰，研究課題包括為螞蟻的業務發展提供可行方案，以提升電子商務的發展。