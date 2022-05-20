10個染疫兒童1個患長新冠　女童因喘鳴、精神不振一度無法返學

撰文：勞敏儀
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新冠肺炎康復兒童「後遺症」不容忽視，兒童免疫、過敏及傳染病科專科醫生何學工表示，10個兒童新冠患者中，至少有一個出現「長新冠」後遺症。他曾治療一名九歲女童，確診後三周出現嚴重疲倦、呼吸急促及氣喘症狀，甚至連「落街」的精力亦欠奉，以致無法如常重返校園。

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何學工稱，該名九歲女童染疫前健康狀況良好，但感染後容易疲累，經常指著自己說有氣喘，更曾因喘鳴送急症室，除了無法上學，即使上網課亦無法集中精神，外出意欲亦大減，連在家中拉筋簡單做運動的精力也沒有，服用類固醇醫治氣喘也未見好轉。

何學工表示，視女童為新哮喘個案處理，形容情況「令人幾頭赤」。他說，當有固定醫生診治，經過持續溝通後，已穩定女童情緒，亦發現她的不適多在夜晚出現，故處方藥效較長藥物，令休息得以改善，至今已能返回校園上課。

外國興起專門治療「長新冠」的診所，本港亦有專家倡議港府設立，專責治療受新冠後遺症影響的患者。何學工認為，這類一站式服務的診所優勢在於跨專科、持續治療及跟進患者徴狀，精準應對減輕不適感，病人亦毋須四處尋找適合自己的專科門診，亦毋須多次覆述病徵。他相信，經過累積一年半載經驗後，診所能有效找出及研究該疫症在將來治療的方向。

兒童免疫、過敏及傳染病科專科醫生何學工提醒，如病毒檢測已呈陰性，兒童仍持續出現病徵超過兩至四星期未減退，已視為「長新冠」。（資料圖片）

病徵持續兩至四星期成長新冠警號

何學工指出，長新冠症狀包括間歇性失眠、焦慮、抑鬱、恐懼，疲倦、食慾減退等，少數兒童出現皮疹，有機會影響身心健康或社交能力。他提醒，如病毒檢測已呈陰性，兒童仍持續出現上述病徵超過兩至四星期未減退，已視為長新冠。有部份病童會在病徴出現後兩周自行康復，有患者在感染後持續半年或以上仍受後遺症影響。

有數據顯示長期病患和未有接種疫苗的患者較容易出現長新冠。他認為，最佳方法是接種疫苗，減低感染風險，倘不幸感染也不會讓病毒量持續高企，病毒對身體造成的侵害也相對較少，出現後遺症風險相對減低。他續指，打針後有助緩和長新冠症狀，呼籲康復者切勿以為有六個月「免打金牌」，延遲接種。

何學工指出，接種疫苗有助緩和「長新冠」症狀，呼籲康復者切勿以為有六個月「免打金牌」，延遲接種。（資料圖片 / 蘇煒然攝）

建議少用電子產品　免加劇記憶力、疲倦問題

目前沒有特效藥治療長新冠，何學工表示，電子產品會加劇兒童記憶力及疲倦問題，建議家長為子女制定規律作息時間，晚間就寑前三小時禁用電子產品；如出現腦霧，可增強腦部訓練，例如下棋或玩益智遊戲；父母也應多與兒童傾談，了解他們的感受和不安感，有需要可約見家庭醫生和尋求心理輔導。

在飲食方面，如食慾下降，可由醫生評估後處方維他命補充劑，亦可嘗試進食流質食物如奶類、適量果汁、豆漿、稀粥和麥皮，也建議在烹調時添加天然濃味的調味料，如蔥蒜、芫茜、檸檬等，有助刺激味蕾。

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