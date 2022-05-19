運輸署牌照事務處長期排長龍　資科辦派員協助登記智方便網上續牌

運輸署牌照事務處經常大排長龍，不時引起處理續牌等申請的車主及司機鼓噪。創新及科技局局長薛永恒今日（19日）表示，市民如已登記備有數碼簽署功能的「智方便+」，在續領車輛牌照時，便可以於網上簽署及遞交申請，毋須排隊輪候。

港府續稱，資訊科技總監辦公室由今日開始，將陸續於運輸署4個牌照事務處，安排流動登記隊，協助市民登記成為「智方便+」用戶。



▼4月22日 運輸署長沙灣牌照事務處續排長龍▼



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政府上月重開多項公共服務，包括運輸署的牌照服務，惟多個運輸署牌照事務處隨即大排長龍，曾有過百人排隊，情況混亂，更有司機指花四小時才辦妥手續。最新一份《審計報告》亦披露，運輸署雖曾推出派籌輪候試驗計劃，但最終以整體好處不明顯為由，未有再推展。審計署當時建議，運輸署應檢視人手，探討設立派籌制度及擴展預約服務，並加強宣傳網上申請牌照服務。

薛永恒今日表示，已陸續安排「智方便」流動登記隊進駐運輸署牌照事務處，推廣「智方便」，為車主提供多一個選擇。他續稱，以續領車輛牌照申請為例，原本必須提交具有申請人簽署的表格及相關文件，但如市民已登記備有數碼簽署功能的「智方便+」，就可於網上簽署及遞交申請，省卻親身前往牌照事務處排隊輪候。

薛永恒視察設於運輸署香港牌照事務處的「智方便」流動登記隊（政府新聞處相片）

「智方便」流動登記隊於牌照事務處的服務安排如下：



5月19日開始

香港牌照事務處 － 香港金鐘道95號統一中心三樓

觀塘牌照事務處 － 九龍觀塘鯉魚門道12號東九龍政府合署五樓

沙田牌照事務處 － 新界沙田上禾輋路一號沙田政府合署二樓



6月1日開始

九龍牌照事務處 － 九龍長沙灣道303號長沙灣政府合署二樓



服務時間為星期一至五，上午9時至下午2時及下午3時至下午5時，星期六、日及公眾假期休息



資科辦表示，由2020年12月起，分階段提升12項現有網上牌照申請服務，正計劃提供更多以「智方便」作身份認證的網上牌照服務，供市民在網上填寫及遞交表格，毋須前往牌照事務處輪候櫃位服務。未登記的市民如希望使用網上遞交牌照申請服務，可到流動登記隊登記「智方便+」。

「智方便」至今已有逾130萬登記用戶，可接達超過200項的政府及公私營機構網上服務。資科辦推動各政府部門利用「智方便」，讓市民於網上完成所需程序，免卻親身前往相關辦事處的需要。

已採用「智方便」的運輸署網上服務（政府新聞處文件）

另外，「智方便」平台提供「智方便」和「智方便+」兩個版本，前者提供身份認證、「填表通」及個人化提示功能；後者則加上具法律效力的數碼簽署功能。市民除了透過流動登記隊服務，亦可自行下載「智方便」應用程式登記。

另外，市民亦可到設於全港多個地點的自助登記站，或各間郵政局（流動郵政局除外）的登記服務櫃位直接登記「智方便+」。