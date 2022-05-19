東鐵過海｜隧巴115遭疑偷步削班　社交措施放寬部份路線未加班次

港鐵東鐵線過海段日前正式通車，成為第四條過海鐵路，之前已預料過海巴士服務將受影響。早前運輸署的文件指，會在通車後按乘客需求，在適當時候調整受影響的巴士路線。然而，新巴日前發通告，指5月13日起，即通車前兩日削減隧巴115線的班次，關注鐵路通車公共交通規劃聯席批評此舉是「先斬後奏」。

另外，政府今日（19日）起再度放寬社交距離措施，包括重開酒吧、食肆每枱放寬至八人。根據巴士公司今日起生效的班次臨時調整通告，新巴城巴仍有多條巴士線未見加密班次，繁忙時段班次仍需30分鐘才有一班；部份深宵路線同樣可能一小時才一班。



▼5月16日 東鐵線過海段通車後首個上班日沙田站情況▼



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日前運輸署向區議會提交文件，提到部份原本乘搭隧巴的乘客，會轉乘鐵路過海，會監察通車後巴士服務的運作情況，按乘客需求調整受影響路線，包括縮班或取消特別班次，並「點名」五組共八條巴士線班次。運輸署強調，會密切留意通車後所有隧巴的乘客需求變化。早前已有301線在東鐵過海段通車前率先「殺線」。

運輸署列出五組共八條巴士路線，指有空間就該批路線服務的安排作出調整。（區議會文件截圖）

周一網上刊削班通告 惟上周五已「偷步」削班

新巴近日被揭早於5月13日，即東鐵過海段通車前兩天「偷步」，已安排來往九龍城碼頭及中環港澳碼頭的隧巴115線削班，該線非運輸署「點名」的高危路線。關注鐵路通車公共交通規劃聯席表示，新巴於5月16日才在網上發通告，質疑乘客被隱瞞數天才知悉已削減班次，形容是「先斬後奏」。

新巴通告

聯席又批評，如果115線是配合過海段通車而率先削班，運輸署便是「今天的我打倒昨天的我」，並非如之前所指，在通車後才按需要調整班次。聯席續指，在通車之前，115線在繁忙時段有不少乘客，甚至經常有乘客無法登車，質疑運輸署及巴士公司，引用第五波疫情下的較低載客率，作為減班基礎。

▼5月3日 早上繁忙時間紅隧口等過海巴士人龍▼



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社交措施放寬 新巴城巴部份路線未見恢復班次

另外，新巴城巴及九巴亦公布今日起生效的班次臨時調整通告。雖然政府今日起進一步放寬社交距離措施，包括重開酒吧、卡啦OK，食肆亦可營業至凌晨零時，每枱增至八人。然而，新巴城巴有不少路線，無論於繁忙時間或非繁忙時間，都隨時需30分鐘一班。

根據新巴城巴通告，來往小西灣及彩雲的606線，無論繁忙時間或非繁忙時間，都維持20至30分鐘一班；來往竹園邨及香港大學一帶的103線，所有時段都有可能30分鐘才一班；來往堅尼地城及荔枝角的904線，全日班次都介乎於20至30分鐘一班。深宵路線方面，N171、N182、N616、N796等線，都30至60分鐘一班車。

九巴部份巴士線 非繁忙及晚上10時後班次維持半小時一班

至於九巴，根據其通告，繁忙時段的班次未有再調整，但非繁忙及晚上10時後，則仍有部份班次需30分鐘一班。例如來往藍田及烏溪沙的89B線，兩個時段都有可能30分鐘一班車；來往馬鞍山及長沙灣的86C線，於非繁忙時間亦改為每30分鐘一班，其餘時段則未有調整。

新巴城巴策劃及車務編排經理黃漢中（資料圖片／鄭子峰攝）

日前新巴城巴策劃及車務編排主管黃漢中受訪時表示，現時的客量維持於第五波疫情前不足八成，會因應客量安排班次。個別巴士線即使於繁忙時間，每班車需等30分鐘，被問到是否合理，黃重申會因應客量安排。