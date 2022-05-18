星月樓增至70人染疫　病毒基因與西苑臺高度相似　東涌譚仔增3宗

第五波疫情反彈，衞生署衞生防護中心公布，本港今（18日）新增329宗確診個案，連續第二天突破300宗水平。

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飲食群組持續擴大，其中上環星月樓群組再多6人中招，累計70人染疫，成近期最大感染群組。衞生防護中心表示，星月樓個案與西環邨西苑臺群組的病毒基因「差不多一模一樣」，而星月樓群組其中一名最早發病患者，是一名居於西環邨西苑臺的員工，不排除員工從居所感染後，再將病毒帶回食肆，亦不排除當晚出現另一名超級傳播者。



至於東涌富東廣場「譚仔雲南米線」群組，再多三名男食客確診，年齡介乎31至33歲，至今該群組累計有6名食客確診。



本港今日新增329宗個案，核酸及快速檢測呈陽性個案各佔127宗及202宗。衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，上環星月樓成近期最大感染群組，再多6宗確診個案，涉及5名食客及1名樓面員工，分別在5月10日至12日期間經快速檢測呈陽性。

星月樓群組至今共有70人染疫，涉及60名食客及10名員工。當局經病毒全基因分析，發現該群組患者均感染本地流行BA.2.2病毒，與西環邨西苑臺個案對比，發現兩群組的病毒基因排序屬高度相似，「差不多一模一樣」，兩個群組只有0至2個基因差異。

▼5月13日 衞生署到上環星月樓視察▼



不排除酒樓員工在居所染疫後引起爆發 但未能絕對肯定

歐指出，星月樓群組患者最早在5月8日才發病，包括兩名食客及一名住西苑臺員工，員工的家人再早一日發病。西苑臺共找到23宗個案，涉及不同單位及樓層，部份早於5月6日發病，個別病毒量較高，相信西苑臺在5月7日前已出現爆發。

至於是否由該名員工引起食肆爆發，歐指「不排除」，但因患者病徵輕微，快測均呈陰性，直至5月12日圍封時，經核酸檢測才發現陽性，當時CT值約32，即病毒量低，故未能絕對肯定是員工在西苑臺感染後，再上班播毒，也未肯定食肆是否出現另一名超級傳播者。

歐補充指，星月樓主要確診個案均在5月7日晚在三樓用膳，同層共有29張枱，當晚約有220名食客及30多位員工同場，事件已發生超過一個星期，大部份人已接受檢測，感染率約三分一，加上個案座位較分散，估計全層大部分枱均受影響，估計當晚或出現超級傳播者。他又透露，曾與機電工程署到場視察，發現酒樓通風不理想，空氣流動出現死角位，故估計環境因素、超級傳播者及所有食客均除罩用膳，多項因素造成爆發。

歐家榮透露，曾與機電工程署到星月樓視察，發現通風不理想，空氣流動出現死角位，故估計環境因素、超級傳播者及所有食客均除罩用膳，故造成爆發。（廖雁雄攝）

御善私房菜群組再多6人染疫 患者到場參與聚會有飲食

至於觀塘御善私房菜群組，歐家榮表示，今日再多6宗在5月9日曾到訪的新增個案，累計26人染疫，包括25名當晚曾到訪人士及1名員工，其中15人沒有出現病徵，7人病徵輕微。

他稱，已掌握當晚曾到訪人數，包括45名人士及4名員工，大部份已完成檢測及呈陰性。新確診患者透露，當晚是參與私人聚會，期間有飲食，估計出席者非全部互相認識，經朋友邀請而到訪。當晚出席的49人當中，已找到26宗個案，當局亦發強檢公告，出席者的密切接觸者及同住家人需接受檢疫。

▼5月15日 觀塘工廈「御善私房菜」爆疫▼



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東涌富東廣場「譚仔」多3名男食客中招

東涌富東邨富東廣場「譚仔雲南米線」群組，再多三名男食客確診，年齡介乎31至33歲，兩人在5月14日發病，一人在5月17日發病，其中一人是與早前確診患者一同用膳。該餐廳累計有6名食客染疫，涉及5男1女，16個環境樣本均呈陰性。

紅磡桌球室「新旺會」爆疫群組方面，再多一人染疫，涉及一名17歲男子，他在5月15日發病，同日快測呈陽性，該群組累計有16人染疫，包括14名顧客及2名員工。

▼5月12日 衞生署公布「新旺會」爆疫▼



新增31宗輸入個案

本港再新增31宗輸入個案，分別來自新加坡、澳洲、英國、印度、加拿大、西班牙、菲律賓、南非、日本、法國等國家，其中有兩宗屬第12日才發現的陽性個案，列為復陽個案。

歐家榮表示，該兩者復陽個案，事主均在5月5日從英國抵港，包括一名已打兩針、CT值達38的36歲男子，他早在3月15日在當地確診；另一名為CT值達37的30歲女子，亦早在4月1日在當地確診，二人同屬低病毒量。

歐又指，根據病毒全基因分析，再發現多一宗BA.4亞系輸入個案，涉及一名已打兩針的29歲女子。她在5月8日從英國抵港，第5日在檢疫酒店檢測呈陽性，同日出現病徵，本港累計有8宗BA.4輸入個案，全部沒有流入社區。

學校再呈報22宗確診 涉19名學生、3名教師

在學校群組方面，今早再多22宗呈報，涉及19名學生及3名教師，分別來自4間幼稚園、9間小學及9間中學，其中16人是今早採樣發現陽性。

本港昨日再多4名新冠患者離世個案，涉及3男1女，年齡介乎64至90歲，全部人均沒有接種疫苗。第五波疫情累計有9,152名患者離世，個案病死率維持在0.765%。