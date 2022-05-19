東涌有白鱔樣本驗出孔雀石綠　食安中心指令停售

食物環境衞生署食物安全中心公布，東涌一間新鮮糧食店的白鱔樣本被驗出孔雀石綠，中心正跟進事件，並指令停售有關產品。如有足夠證據，將會提出檢控。



東涌有白鱔樣本驗出孔雀石綠。（資料圖片）

中心發言人表示，跟進一宗相關事件時，從東涌一新鮮糧食店抽取上述白鱔樣本作檢測。結果顯示樣本含孔雀石綠，含量為十億分之二點八。

發言人表示，已知會涉事店鋪上述違規事項，並指令停售有關產品。中心亦正追查有關產品的來源和分銷情況，如有足夠證據會提出檢控。

所有在本港出售食物均不能含有孔雀石綠

中心補充，孔雀石綠是工業染料，被使用作治理魚類疾病。目前，很多國家已禁止在食用動物中使用孔雀石綠。根據《食物內有害物質規例》，所有在本港出售的食物均不能含有孔雀石綠。違例者會被檢控，一經定罪，可處罰款5萬元及監禁6個月。