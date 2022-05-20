確診大廈｜單日增198幢　太古城3幢上榜　麗晶花園多達6幢

衞生防護中心今日（20日）更新確診大廈名單，新增198幢，當中包括中半山蔚皇居、中環莉景閣、南昌站匯璽等；將軍澳日出康城亦合共4幢有人染疫，九龍灣的麗晶花園更有6幢中招。

此外，律敦治醫院職員宿舍亦上榜，而粉嶺崇謙堂亦在名單內。



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日出康城共4幢上榜

在昨天報告的198幢大廈中，繼續以新界區佔最多，合共有108幢，其中日出康城分別有4幢上榜，例如Malibu 2B 座、Sea To Sky 2 座、領都1座及3座；而將軍澳維景灣畔13座、坑口蔚藍灣畔1座亦有新增有居民染疫。

在沙田區，馬鞍山翠擁華庭11座及6座、迎海3座、火炭銀禧花園 6 座等亦上榜；屯門的愛琴海岸，當中3座及6座同樣有新增個案。

▼過去14天內有確診者 曾居住的住宅大廈名單▼



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麗晶花園6幢中招

至於九龍共佔50幢，包括長沙灣愛海頌、南昌站匯璽 3 座、大角咀港灣豪庭 2 座、土瓜灣傲雲峰 7 座、紅磡海逸豪園 20 座。此外，位於九龍灣的麗晶花園更有6幢中招，分佈在10座、11座、20座、4座、7座及9座。

港島則有40幢內，當中包括中半山蔚皇居、上環盈峰一號、中環莉景閣、堅尼地城翰林軒1座、小西灣藍灣半島3座。太古城則有3幢在名單內，分別有春櫻閣、翠榕閣及鳳山閣。

涉兩幢紀律部隊宿舍

另外，秀茂坪紀律部隊宿舍2座、西九龍紀律部隊宿舍2座亦有上榜。