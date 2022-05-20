研究揭4.7%讀者評論涉種族偏見或歧視　倡訂反騷擾反歧視政策

政府近年加強支援少數族裔，不過，一項由平等機會委員會資助的研究顯示，在香港網絡媒體平台上發表的 341 篇與少數族裔相關的新聞報道，以及其讀者發布的 7,381條評論，雖只有一篇報道在種族議題含有種族偏見、刻板印象或歧視內容，但在讀者評論中有348條評論涉及、刻板印象或歧視。



研究分析341篇報道及7,381條讀者評論。(資料圖片）

香港城市大學媒體與傳播系助理教授王遠聯同香港理工大學應用社會科學系系主任崔永康開展是次研究，分析在2020年1月23日至9月1日在香港網絡媒體平台上發表的 341 篇與少數族裔相關的新聞報導，及其讀者發布的 7,381 條評論,並於 2021 年 6 月招募了 250名少數族裔的香港居民參與網上調查。

三篇新聞使用貶義或帶有偏見詞匯

研究發現，只有一篇網絡新聞報道在種族議題時含有種族偏見、刻板印象或歧視的內容，佔約0.3%；同時有三篇新聞使用貶義或帶有偏見的詞匯，佔0.9%。而在該類新聞的 7,381 條讀者評論中，有348條評論涉及種族偏見、刻板印象或歧視，佔4.7%；同時有315條評論在描述少數族裔時使用貶義或帶有偏見的詞匯，佔4.3%。

另外，研究揭示關於新聞報道及其讀者評論的語氣，96.2%的新聞報道及 94.2%的讀者評論都採用中立語氣，僅有 1.2%報道、4.9%評論使用了負面語氣談論少數族裔。

有學者展開「網絡媒體對香港少數族裔的描繪和香港的網絡種族歧視研究」。（受訪者提供）

城大理大團隊：考慮刪除可能構成種族中傷的讀者評論

團體提出多項建議，包括網絡媒體平台應密切留意關於其新聞報道的讀者評論，同時考慮刪除可能構成種族中傷的評論，平台亦可訂立反歧視和反騷擾的政策，要求其成員和用戶同意其中的條款和條件；少數族裔人士當發現報道和讀者評論中存在辱罵內容、歧視性評論和不實資訊時，應當向網絡媒體公司舉報，亦可當中含有《種族歧視條例》涵蓋的種族中傷內容，應向平機會提出投訴等。