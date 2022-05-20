馬鞍山、大埔及中西區污水陽性　涉太和邨新港城等　20萬人要快測

現時每日仍增加200至300多宗新冠病毒確診個案，政府表示，大埔、沙田、中西區有部份地區的污水檢測呈陽性及病毒量較高，包括太和邨、新港城、馬鞍山市中心、Imperial Kennedy等。將向相關地點20萬人派發速抗原測試包，供他們自行檢測。



政府表示，為應對新冠疫情，環保署與渠務署在各區採集污水樣本進行病毒檢測，部份地區檢測到污水呈陽性的結果，顯示該地區的處所可能有隱性患者存在。

當區的民政事務處將會向相關地點的居民、清潔員和物管員工派發約20萬個快速抗原測試包，供他們自行檢測，以輔助識別感染者。地區包括：

大埔區 — 太和邨、大埔花園、大埔頭水圍、帝欣苑及寶雅苑



沙田區 — 海典居、海柏花園、海濤居、馬鞍山中心、新港城、福安花園及耀安邨



中西區 — 普輝苑、蒲苑、新發大廈、慧華閣、翰林軒；山市街、北街及士美菲路附近一帶住宅（見圖）



山市街、北街及士美菲路附近一帶污水檢測陽性的住宅。（政府新聞處圖片）

政府提醒，以快速抗原測試首次取得陽性結果的人士，可透過「2019冠狀病毒快速抗原測試陽性結果人士申報系統」網上平台申報。若使用網上平台有困難，可致電183 6119自動系統登記身分證明文件及電話號碼。衞生防護中心會於稍後聯絡有關人士，以完成申報程序。