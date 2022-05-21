強制檢測｜涉44幢大廈　麗晶花園、將軍澳蔚藍灣畔、維景灣畔上榜

政府今晚 （21日）公布的強制檢測公告涉44幢大廈，當中以觀塘區最多，佔11幢，之前兩日已有10幢大廈納入強檢公告的九龍灣麗晶花園，今日再增四幢，累計有14幢大廈納入強檢名單。其次是東區及西貢，各有七幢及六幢大廈上榜。

公告列明，任何人士曾在5月15日至21日期間曾身處表列大廈內超過兩小時，需在明日（22日）或後日（23日）接受檢測。



▼5月21日 強檢大廈名單▼



觀塘區11幢大廈須強檢 麗晶花園佔四幢

按政府公布的名單，44幢大廈中，逾半數是公屋，五幢屬居屋，當中13幢屬私人屋苑。這些大廈分布多區，以觀塘區最多，有11幢。其中九龍灣麗晶花園在前晚及昨晚分別有五幢大廈須強檢後，今日再多四幢大廈納入名單中，前後累計已有14幢大廈納入強檢名單。

西貢增六幢 涉將軍澳維景灣畔、蔚藍灣畔

而在有七幢大廈上榜的東區，當中四幢屬私人樓宇，包括北角英皇道117號嘉信大廈、北角七姊妺道116至122號兆華大廈等。其次是西貢區，共六幢大廈上榜，當中包括位於將軍澳的私人屋苑維景灣畔6座及蔚藍灣畔1及5座。

▼5月21日 部份強檢大廈▼



受檢人士須5.22或5.23往核酸檢測

公告列明，任何人士曾在5月15日至21日期間曾身處表列大廈內超過兩小時，都同樣需在明日（22日）或後日（23日）接受核酸檢測。