通關｜總商會主席阮蘇少湄指復甦經濟須通關　倡與內地閉環式通關

疫情稍緩和，社交距離措施亦逐步放寬，但通關時間表至今仍然無期。香港總商會主席阮蘇少湄今（22日）在無綫電視節目《講清講楚》表示，香港是外向型經濟，通關對經濟復甦至為重要，期望港府與內地商討採用「閉環式通關」，即容許商界點對點探訪，亦促請港府盡快公布通關路線圖。



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阮蘇少湄：嚴防措施本港成孤島

受疫情衝擊，無論與內地或外地通關，仍然遙遙無期。阮蘇少湄認為，嚴謹防疫措施下本港成為「孤島」，流失不少人才及生意，期望政府盡快公布通關路線圖。她認為，內地醫療系統參差，對疫情較緊張，建議先與內地商討閉環式通關，讓商界點對點探訪，透過風險管控方式，有序地恢復部分經濟活動。

至於需否推行全民檢測，她認為市民已提升防疫意識，不少人返工返學前已要快速檢測，若現階段推行全民檢測，社會需付出好大代價，對商業活動構成負面影響，亦未必具成本效益。她補充指，高接種率是通關的必然條件，疫苗通行證對提升接種率起鼓勵作用，希望市民主動負上公民責任。

與海外通關可維繫國際金融中心地位

在與海外通關方面，她認為港府的自主性較高，亦有條件放寬，透過國際人才維繫本港國際金融中心地位，有助推動及復甦香港經濟。

被問及港府應採取「動態清零」或「與病毒共存」抗疫策略，阮蘇少湄認為不用標籤採取哪種策略，解釋指第五波疫情下已大大提升接種率，亦有部分人口染疫，已建立防疫屏障，即使每日確診個案徘徊在200至300宗，但本地設施、醫療系統尚能應付，港府應盡量爭取經濟復常。

阮蘇少湄表示，香港是外向型經濟，通關對經濟復甦至為重要，倘未能安排即時通關，仍期望港府與內地商討「閉環式通關」。（資料圖片 / 歐嘉樂攝）

阮蘇少湄指出，本港經濟今年下半年受加息、對通脹憂慮及內地經濟放緩影響，總商會保守估計今年經濟增長介乎1%至2%，與港府預測吻合。

她指，過去數年面對複雜地緣政治環境，外國利用金融作為制裁工具，認為每個市民都有責任認識國際環境複雜性，不要墮入陷阱，成為他人的棋子，而港府亦應盡快解決深層次矛盾，例如房屋及醫療問題，令市民安居樂業，相信整體風險可減低。

被問及新政府上台後是否應優先應對民生議題，具爭議議題（如《基本法》第23條立法）稍後才處理，她認為處理房屋問題急不容緩，但23條自回歸後已拖延多年，相信要多管齊下一同處理。

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