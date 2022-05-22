沙嗲王創辦人鄭捷明因癌症與世長辭　黃家和：佢熱心為業界服務

以自創白咖喱馳名的「沙嗲王」創辦人鄭捷明早前因癌症與世長辭，有業界代表接受《香港01》訪問時表示，稱鄭捷明熱心為業界服務，於其管理下沙嗲王成為一間生產管理先進的公司，亦樂於引入新思維經營，對於鄭的離世感到可惜。



翻查資料，沙嗲王前身為「沙嗲大王」，創辦於1984年，而「沙嗲王」集團餐廳則由鄭捷明於1991年創立，至今經營已有逾30年歷史，現時於全港有九間分店，以其自創的「白咖哩香茅豬扒飯」最為人所共知。



沙嗲王在港有多間分店，受不少年輕食客歡迎。（李澤彤攝）

《香港01》獲悉，沙嗲王創辦人鄭捷明早前因癌症與世長辭，香港餐飲業協會會長黃家和接受查詢時證實有關消息，「我（黃家和）都有去鞠躬，但佢（鄭捷明）私人嘢就唔想多講喇，我同佢都幾好交情。」

「沙嗲王」現時於全港有九間分店。（資料圖片）

黃家和稱讚：引入新思維，對業界好大貢獻

黃家和續指，對於鄭捷明的離世感到可惜，強調鄭捷明熱心為業界服務，而沙嗲王亦是全港首間公司獲得ISO 22000認證，證明生產管理先進，他亦勇於引入日本新餐廳的概念，「沙士之後對唔少餐廳都有打擊，而佢都敢引入新思維，對業界有好大貢獻。」

黃家和。（資料圖片）

加勒比海盜主題紅極一時 吸引年輕客

翻查資料，其子鄭嘉銘曾稱，憑着父親對潮流敏銳的觸覺，沙嗲王餐廳不斷以大膽革新及新穎裝修來吸引顧客群，例如新派設計木製浴缸、監獄、馬槽等，以及紅極一時的加勒比海盜主題設計，成功吸引年輕客人光顧。現時沙嗲王於全港有九間分店，分別於港島有一間、九龍及新界各有四間。