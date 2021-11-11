平機會調查︰逾一成人曾遇歧視　市民評居民身份、年齡歧視普遍

本港歧視問題仍未消除，平機會今公佈最新調查報告，結果有12.7%受訪者，在訪問前一年內曾經歷歧視或騷擾，情況較6年前的調查惡化，遭遇歧視比率增加3.6個百分點。調查顯示，大部份受歧視經驗涉年齡歧視（54.3%），其次為性別歧視(20.8%)，有16.2%更遭遇性騷擾。

調查結果亦反映，超過半數市民認為，本港目前居民身分歧視（55.2%）較為普遍，其次是種族歧視（51.5%）及年齡歧視（49.9%）。

平機會認為大眾對歧視現象關注提高，但由於目前法例未有對居民身分、性傾向及年齡歧視等作定義，建議政府向公眾作諮詢，再立法保障市民免受歧視。



平機會自1998年起至今已進行六次「平等機會意識」的公眾意見調查。今年調查於2月至4月期間，訪問1,501名15歲以上人士。結果反映超過半數市民認為，香港目前居民身分歧視（55.2%）較為普遍，其次是種族歧視（51.5%）及年齡歧視（49.9%）。

感年齡歧視情況普遍比例急增

平機會比較2012年的同類調查結果，公眾對性傾向歧視及年齡歧視的普遍程度，感到有所惡化，認為情況普遍的市民比率，分別增加8.9及2.8個百分點。近五成半受訪者認為香港普遍存居民身分歧視，較2012年調查增加近3%。

調查報告，結果有12.7%受訪者，在訪問前一年內曾經歷歧視或騷擾，情況較2015同類調查的9%，以及2012年同類調查的6%惡化。至於受歧視及騷擾的類別，今年最新調查最多為年齡（54.3%）、性別歧視（20.8%）及性騷擾（16.2%）。比較6年前的調查結果，遭受年齡及性別歧視的比率，分別增加11.5及2.1個百分點。

平機會早前建議就涉居民身份的「族內歧視」進行立法。根據平機會最新調查結果，過去一年表示曾遇歧視的受訪者中，涉居民身份歧視比率僅佔6.9%，數字較2015年同類調查的16.6%，大幅減少9.7個百分點。

（左起）平機會行政總監（營運）朱崇文博士、委員利哲宏博士、米嘉道資訊策略有限公司鍾明明、米嘉道資訊策略有限公司梁志恩

港人認同「湊仔公」比率高

另外，調查亦指出香港人普遍認為「家庭崗位」歧視在港不算普遍，超過八成人不認同「男士全職在家照顧子女是沒有男子氣概的表現」，比較27個國家於2019年對兩性平等支持態度的調查，香港領先巴西、印度及南韓。

平機會行政總監朱崇文解釋，居民身分歧視主要涉及內地人士在港或新移民遭受歧視，建議政府就《種族歧視條例》加入「族內歧視」條例，可保障同種族人士均免受騷擾或歧視。平機會認為，今次調查結果反映，大眾對歧視現象關注提高，但由於目前法例未有對居民身分、性傾向及年齡歧視等作定義，建議政府向公眾作諮詢，再設立法例保障市民。