Omicron｜喝綠茶紓緩喉嚨痛還能殺菌？必讀輕微症狀患者飲食建議

新冠肺炎病毒就在我們身邊，每個人都有被感染的可能。倘若真的確診，台灣衛生福利部南投醫院呼籲民眾別慌張，大部分的感染者無明顯症狀或症狀輕微，隔離期間多休息即可自行康復。



而營養師也為出現輕微症狀的患者提供飲食建議，補充營養並降低不適感。

Omicron輕微症狀患者飲食建議（按圖了解👇👇👇）

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確診似類感冒 首重飲食均衡

Omicron確診患者可能會出現鼻塞、咳嗽、流鼻水等症狀，有部分的患者表示喉嚨疼痛難耐，甚至痛到無法進食。台灣南投醫院營養師黃淑敏表示，除了止咳化痰及止痛藥物以外，足夠的營養補充可以提升免疫，讓疾病恢復較快。飲食可多選擇清涼且軟質的食物攝取。軟質食物可依照六大類食物挑選（全榖雜糧、魚肉蛋肉類、蔬菜類、水果、油脂與堅果種子類、乳品類），並將食物煮軟，待食物稍微涼了之後再食用，以避免過燙刺激喉嚨。

這些維他命要吃到 提升免疫力

黃淑敏營養師表示，除了均衡飲食，還可以挑選富含維他命B、A及C的食物幫助傷口癒合及提升免疫。維他命B雜含量較多的食物有全榖雜糧、豬肝、牛奶、雞蛋、魚類。維他命A含量較多的食物有肝臟、蛋黃、奶類、紅蘿蔔、深綠色蔬菜。維他命C則多存在蔬菜及水果中如番石榴、奇異果、深綠色蔬菜中。

甜食促使生痰更多 攝取完整維他命

許多民眾因為喉嚨疼痛，選擇雪糕或布甸等冰涼滑順食物緩解不適。但黃淑敏營養師也建議，若是咳嗽嚴重者，請避免吃太多甜食及辛辣食物。因為甜食會造成口乾，反而更容易引起咳嗽，此外，辛辣食物會刺激傷口加速疼痛。

黃淑敏營養師表示，可以適量喝些綠茶，因為綠茶裡的兒茶素有抗菌的功效，若是兒童，也可以給予冰涼的牛奶幫助喉嚨的不適；對抗病毒除了勤洗手、戴口罩之外，足夠的營養補充絕對是重要的。

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