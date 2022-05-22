安心出行｜新設電話熱線供市民查詢展示疫苗通行證　朝七晚九運作

政府資訊科技總監辦公室今（22日）宣布，「安心出行」電話熱線（2626 3066）將於明日（23日）起投入服務，處理市民有關安裝或使用「安心出行」流動應用程式的查詢，例如程式的功能及更新、儲存及展示「疫苗通行證」等。熱線每日上午七時至晚上九時運作。

發言人又指，資科辦設於25個港鐵站的流動支援站，亦會於每日上午九時至下午六時繼續運作。



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資科辦發言人表示，除致電「安心出行」電話熱線外，市民仍可繼續透過「安心出行」專題網頁參閱程式的使用詳情及查詢相關問題，亦可到資科辦設於25個港鐵站的流動支援站，就「安心出行」的應用尋求職員協助。

支援站位於西營盤、灣仔、北角、筲箕灣、黃竹坑、南昌、紅磡、九龍、太子、九龍塘、黃大仙、何文田、啟德、牛頭角、上水、大埔墟、大圍、烏溪沙、調景嶺、荃灣西、葵芳、青衣、東涌、兆康和朗屏港鐵站，服務時間為每日上午九時至下午六時，詳情可參閱「安心出行」專題網頁。

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