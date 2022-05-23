強制檢測｜杏花邨、荃灣廣場等49處上榜　5.15訪中央圖書館須檢測

本港新冠肺炎疫情緩和，不過多區仍出現確診個案。食物及衞生局今晚（23日）公布就強制檢測公告，共有49個地點納入公告。當中涉及四間食肆，包括旺角稻香．茶居及怡和街麥當勞等，均是曾赴太古城中心麥當勞的確診76歲老婦在潛伏期間曾到訪。另外，香港中央圖書館亦被納入強檢公告。

在40幢強檢大廈中，荃灣三幢大廈上榜，包括荃灣廣場1座及環宇海灣5座等。另外被納入公告的大廈包括杏花邨43座、尖沙咀柏寓及西營盤尚嶺等。曾在指定時間到訪過強制檢測公告中地點的市民，須在5月24至25日內進行檢測。



▼5月23日強制檢測公告▼



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到訪中央圖書館指定時間：中午1時半至2時半

當局表示，因應多宗陽性檢測個案，有49個指明地方被納入強制檢測公告，當中包括九個食肆或處所上榜。

食肆方面，旺角稻香．茶居、怡和街麥當勞、灣景中心大快活及土瓜灣馬六被納入公告，上述食肆均是確診76歲老婦曾到訪過。另外，香港中央圖書館亦被納入公告，於5月15日（上周日）中午1時半至2時半曾到訪的人士，亦須進行檢測。

▼部份強制檢測上榜大廈▼



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至於其餘40個上榜地點，港島方面柴灣有兩幢大廈上榜，分別為杏花邨43座及環翠邨福翠樓；香港仔亦有兩幢被納入公告，涉及華貴邨華善樓及鴻福苑鴻麗閣；西營盤及上環亦各有一幢大廈被納入公告，分別為山道100號尚嶺，以及皇后大道中328號中源中心B座。

▼5月23日 衞生署人員到太古城中心麥當勞調查爆疫▼



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日出康城領凱11座上榜

九龍方面，長沙灣及何文田各有兩幢大廈上榜，長沙灣被納入公告的大廈為李鄭屋邨孝廉樓及蘇屋邨茶花樓，而何文田被納入公告的大廈則有俊民苑文福閣及何文田邨適文樓。另外，尖沙咀柏寓、鑽石山鳳德邨紫鳳樓，以及油塘鯉魚門邨鯉隆樓亦被納入強制檢測公告。

新界東方面，將軍澳、粉嶺及上水同樣有兩幢大廈被納入強檢公告，將軍澳上榜大廈為日出康城領凱11座（左翼及右翼）及健明邨明宇樓；粉嶺上榜大廈則有花都廣場 10 座及雍盛苑雍華閣；而上水則涉及保榮路1號威尼斯花園2座及天平邨天美樓。

▼5月24日流動採樣站▼



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荃灣三幢居民要檢測

新界西方面，荃灣有三幢大廈上榜，分別為荃灣廣場1座、海濱花園海觀閣及環宇海灣5座。其餘上榜大廈包括屯門田景邨田裕樓、天水圍栢慧豪廷7座，以及元朗公園南路9號藝典居2座。另外，東涌亦有兩幢大廈被納入公告，分別為逸東（一）邨漁逸樓及裕東苑賀東閣。

當局表示，明日（24日）將於薄扶林華貴邨及馬灣珀麗灣重開流動採樣站。三個月內曾經檢測呈陽性結果的人士毋須接受強制檢測。至於須接受強制檢測的人士，必須按相關強制檢測公告進行核酸檢測，而不能使用快速抗原測試，以符合公告要求。

▼5月20日起強制檢測公告▼



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▼5月20日 蘭桂坊酒店＠九如坊爆BA.2.12.1新變種病毒疫情▼

