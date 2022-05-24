秀茂坪邨、學士臺等26個屋邨及樓宇污水陽性　派21萬個快測包自檢

政府發言人今日（24日）表示，九龍城區、中西區及觀塘區有部份地區污水檢測呈陽性，及病毒量較高，包括秀茂坪邨、旭日豪庭、綠意居等26個屋邨及樓宇。 港府將向涉事地點，派發合共21萬個快速抗原測試包，供相關人士自行檢測。



涉事三個區域中，九龍城區涉及的屋邨及樓宇佔最多，多達14個地點；中西區則有11個地點上榜，至於觀塘區則涉秀茂坪邨。



政府表示，為應對新冠疫情，環保署與渠務署在各區採集污水樣本進行病毒檢測，部份地區檢測到污水呈陽性的結果，顯示該地區的處所可能有隱性患者存在。房屋署及當區的民政事務處會陸續向相關地點的居民、清潔工及物業管理員，派發合共約21萬個快速抗原測試包，供他們自行檢測，以輔助識別感染者。

涉事26個屋邨及樓宇包括：



九龍城區 — 樂民新村、龍德大廈、晨樂大廈、都會151、翰畋、旭日豪庭、宏豐大廈、寶德大廈、聯業大廈、津匯、銀漢大廈、益民大廈、安慶大樓及德朗邨

中西區 — 學士臺、再輝大廈、盈基花園、綠意居、羲皇臺、太白臺1-15號、萬發大樓、太白居、金寶閣、如意大樓及懋華大廈

觀塘區 — 秀茂坪邨

政府提醒，以快速抗原測試首次取得陽性結果的人士，可透過「2019冠狀病毒快速抗原測試陽性結果人士申報系統」網上平台申報。若使用網上平台有困難，可致電183 6119自動系統登記身分證明文件及電話號碼。衞生防護中心會於稍後聯絡有關人士，以完成申報程序。

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