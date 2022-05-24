世界無煙日｜陳肇始：研新制度　巴士站有人違例吸煙負責人亦受罰

5月31日為「世界無煙日」，吸煙與健康委員會將舉辦一連串活動響應，今日（24日）在會展舉行活動啟動禮。食物及衞生局局長陳肇始致辭時稱，禁止電子煙法例上月底生效後，政府將全面檢討現時的控煙政策，包括研究擴大禁止室外吸煙的範圍，並預告會率先大規模在巴士站試行，並會研究大幅增加煙稅和禁止在成煙添加味道等，以降低煙草的吸引力，以期在2025年將吸煙率降至7.8%。



陳肇始表示，本港已於4月30日全面禁止電子煙和加熱煙，強調政府會繼續盡力執法，並會全面檢視本港的控煙政策，目標是要在2025年前將現時10%吸煙率降至7.8%，甚至是邁向「煙草終局」。

仿澳門場所管理人制度 有人違例吸煙負責人亦要受罰

她表示會參考其他國家和地區的禁煙政策，包括擴大公眾地方煙範圍，煙民只可在少人或指定吸煙區才可抽煙，並會仿效澳門的場所管理人制度，若有人違例吸煙，相關處所負責人亦要受罰。她預告將會在巴士站大規模實施有關措施，「唔會一個一個巴士站咁做。」

她續指，政府亦會研究如何降低煙草產品的吸引力，包括大幅增加煙稅、禁止在成煙加添味道、以「全煙害包裝」煙盒，以及禁止再在便利店等展示煙草。

陳肇始又稱，會推出更針對性的戒煙政策，向司機、地盤工人和地產經紀等高吸煙率的行要「主動出擊」，並會在加強基層醫療服務的同時，讓地區康健中心和康健站肩負協助煙民戒煙的工作。

吸煙與健康委員會主席湯修齊稱，為響應5月31日的年度「世界無煙日」，委員會以「煙草終局：零煙害．無煙世代」為主題舉辦一連串推廣活動，包括在無煙日當日舉行「無煙跑服日」，他鼓勵市民當日穿着跑服或運動服及多做運動，推動吸煙人士以運動戒煙。

為宣傳活動，湯修齊、衞生署署長林文健等聯同歌手馮允謙、香港前首席單車運動員洪松蔭等踩健身單車，以宣傳運動和戒煙的重要性。