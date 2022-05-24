太古城麥當勞群組婦人丈夫確診隔離期　涉違規船廠見客累對方檢疫

新冠肺炎Omicron變種病毒亞型BA.2.12.1於社區擴散，衞生署衞生防護中心今日（24日）公布，在中環九如坊蘭桂坊酒店完成檢疫、返回家中後，於抵港第12日（5月14日）檢測呈陽性的65歲老翁，在筲箕灣譚公廟道33號地下三興和船廠作家居隔離期間，涉嫌違規與兩名顧客在船廠接觸，中心稱已找到二人，會安排他們檢疫，二人暫時病毒檢測結果為陰性。



中心又披露，一名39歲男子曾在5月14日到三興和船廠，探訪該老翁及其妻子，三人為親人關係。該婦人為社區首宗BA.2.12.1個案，即是太古城中心麥當勞群組第一代患者。該男子昨日（23日）確診，他居於柴灣已婚警察宿舍第一座，工作地方粉嶺警察機動部隊總部5樓C座男更衣室及粉嶺警察機動部隊總部1樓H座職員餐廳被納入強制檢測公告，料他是警務人員。



▼5月20日 蘭桂坊酒店＠九如坊爆BA.2.12.1新變種病毒疫情▼



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確診變種病毒警員到過之處已列強檢地點

衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮、今日公布兩項與變種病毒BA.2.12.1的相關個案，皆與一名早前染疫的65歲美國抵港男子有關，包括一名39歲警員確診BA.2.12.1變種病毒，中心發現該警員曾於5月14日到過船廠探訪65歲男子，兩人當時談天但未有帶上口罩，而該警員於傳染期曾去過中央圖書館，機動部隊總部、總部職員餐廳，多處已於昨日列為強檢地方，現時仍進行流行病學調查。

▼5月24日 St. Catherine's國際幼稚園爆疫▼



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男子家居檢疫 太太同日確診入竹篙灣檢疫

歐續指，該名來自美國的65歲男子於5月15日檢測陽性，太太亦於同日確診，獲安排於竹篙灣檢疫，該名男子則作家居檢疫，而居住的鐵皮屋則位於船廠上方，曾於5月19日在家居隔離時與兩名顧客有接觸，今早的檢測呈陰性，當局將兩人列為密切接觸者，會安排他們檢疫。

歐補充，船廠規模相對細小，而地址就係居住地方，而據當局了解，船廠另外只有一名員工，是該名65歲男子的親戚，暫時未發現有其他人於相關時段郝出現於船廠，強調「隔離時唔應該同其他人有接觸。」

▼5月23日 衞生署人員到太古城中心麥當勞調查爆疫▼



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歐家榮：本地貨機機組人員個案好大可能是本地感染

另外，一名36歲男本地貨機機組人員確診暫被界定為輸入個案，歐表示，個案曾於5月中兩度前往印度，由於機組人員採閉環式管理，因此沒有與當地人士接觸，於5月21日回港，按檢疫要求於機場進行核酸檢測，並按指引每日快測，於5月23日快測呈陽性，其後於5月24日出現病徵。歐補充，暫雖界定是輸入個案，但好大可能是本地感染，惟仍未能完全排除在印度感染的可能。