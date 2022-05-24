疫情．5.24｜太古城麥當勞爆BA.2.12.1變種　今增3宗累計9人中招

本港今日（24日）新增250宗確診個案，當中34宗輸入，當中2宗個案是第8日出社區後準備過關往內地才檢測確診，均是疑似復陽個案，亦有1宗個案是第10日在社區採樣才發現。另外，一名本地貨機機組人員前往印度返港後，5月24日在社區快測陽性，可能是本地感染。今日無新增死亡個案。

另外，國際英文幼稚園(St. Catherine's International Kindergarten)新增3宗個案，累計7宗確診。

蘭桂坊酒店群組再增一個案，39歲患者居柴灣已婚警察宿舍一座，曾探訪群組的65歲男，兩人為家人關係，當時曾不戴口罩傾談，患者5月16日及17日曾返工作地點機動部隊總部，及職員餐廳，已列為強檢地方。另外，相關的太古城麥當勞群組再增3個案，累計8人，相信屬BA.2.12.1病毒在餐廳爆發。



旅發局新一輪「賞你住」今早（24日）11時接受預訂，將推出共二萬個酒店住宿名額，涉及約100間酒店，合資格市民可用推廣碼「HKstay」透過酒店指定電郵或酒店網站，直接向參與酒店預訂500元或以上的一晚或連續兩晚住宿計劃，即可享有500元折扣優惠。



旅發局一站式本地旅遊消費和優惠資訊平台

賞你住酒店名單搜索

賞你住常見問題

疫苗通行證要求

昨日疫情報道總覽：

▼5月24日強制檢測公告▼



【22:21】本港新冠肺炎疫情緩和，不過多區仍出現確診個案。食物及衞生局今晚（24日）公布強制檢測公告，共有42個地點納入公告。當中沙田區有六幢大廈上榜，為各區最多，包括馬鞍山翠擁華庭11座及愉翠苑愉能閣等。另外，天水圍嘉湖山莊亦有兩幢大廈被納入公告，分別為樂湖居10座及9座。



在強制檢測公告中，亦涉及半山名人豪宅帝景園，當中1座上榜。當局指，曾在指定時間到訪過強制檢測公告中地點的市民，須在5月25至26日內進行檢測。

▼部份強制檢測上榜大廈▼



+ 2

【21:18】衞生署公布，兩人因違反強制檢疫令，今日（24日）於東區裁判法院被判刑。其中一個案涉及一名在外國返渷、須在酒店檢疫14日的76歲老翁，他在檢疫令尚未屆滿前，在無合理辯解及未取得獲授權人員許可下，將數件入境時攜帶的物品交給其他人士，被判罰款8,000元。

【19:51】本港新冠肺炎疫情緩和，衞生防護中心公布今日（24日）確診大廈名單顯示，過去14日共有1,736幢大廈出現確診者。在十八區中，以元朗區疫情最嚴峻，共有161幢大廈出現確診者，其次為沙田有160幢上榜。



至於新增出現確診者的大廈方面，最新於昨日（23日）呈報出現確診者的大廈有67幢，比近兩日錄得的約80多幢再下跌。新呈報大廈中有多個豪宅及中產屋苑，包括油麻地御金‧國峯及何文田御龍居等。另外，新呈報出現確診個案的亦有上水警察宿舍1座，而沙田水泉澳邨有兩幢上榜。

▼部份新呈報涉確診患者大廈▼



+ 2

【18:33】本港近日出現多個食肆相關感染群組，包括上環星月樓等，餐飲處所換氣量或空氣淨化設備工作小組昨（23日）傍晚聯同食環署及機電工程署代表到場視察，了解其通風系統改善措施。工作小組主席源栢樑提醒，負責人應確保食肆通風系統運作正常，有足夠鮮風供應並可平均覆蓋所有地方。



他又提到，隨着稍後第三階段進一步放寬社交距離措施，食客將陸續增多，確保穩妥的換氣量及空氣淨化設備措施更為重要。

工作小組主席源柏樑教授（左）和食環署副署長黃淑嫻（右）視察上環一間爆疫食肆就其通風系統採取的改善措施。（食環署圖片）

【18:09】政府發言人今日（24日）表示，九龍城區、中西區及觀塘區有部份地區污水檢測呈陽性，及病毒量較高，包括秀茂坪邨、旭日豪庭、綠意居等26個屋邨及樓宇。 港府將向涉事地點，派發合共21萬個快速抗原測試包，供相關人士自行檢測。

涉事26個屋邨及樓宇包括：

九龍城區 — 樂民新村、龍德大廈、晨樂大廈、都會151、翰畋、旭日豪庭、宏豐大廈、寶德大廈、聯業大廈、津匯、銀漢大廈、益民大廈、安慶大樓及德朗邨

中西區 — 學士臺、再輝大廈、盈基花園、綠意居、羲皇臺、太白臺1-15號、萬發大樓、太白居、金寶閣、如意大樓及懋華大廈

觀塘區 — 秀茂坪邨

【17:20】天水圍天愛苑愛潮閣及馬鞍山新港城L座今日圍封強檢，政府目標是在明日（25日）上午完成行動，視乎檢測結果，行動或會延長。

【17:13】政府在第六輪防疫抗疫基金，撥款推行物業管理業界（環境衞生和保安人員）抗疫支援計劃，在今年2月至6月為前線清潔或保安員提供每月2,000元的津貼。有工會今日（24日）指計劃存在漏洞，有大批清潔及保安員未獲津貼，出現「同工不同惠」的問題，該工會的調查發現逾九成受訪工友申請計劃津貼時未獲物管公司協助，亦有在「三無大廈」工作的工友不知道可以申請津貼。

工會建議，政府放寬申請門檻，將抗疫津貼擴展至全港清潔、保安員，同時開放以個人作申請單位，接納強積金戶口或銀行出糧紀錄作申請憑證，以便前線工友申請津貼。

【17:08】國際英文幼稚園群組：

-位於羅福道的國際英文幼稚園涉7宗個案，4宗在同一班，是下午班課堂，共有29名學生，昨日下午學校呈報4宗快測陽性個案，分別在1名5月22日，3名5月23日發病，全部5月20日最後上課，一人打了一針。

-今早接獲多兩宗個案，其中一名是任教此班別的老師，上星期五有輕微病徵，但快測陰性，她昨天有返學，快測陰性。但因群組個案，昨日核酸檢測陽性。今早再呈報另一宗個案，涉上午校學生，班房與下午校出現爆發的班房是同一班房，陽性老師亦有任教，同學今日起有病徵，快測陽性，已去學校取環境樣本做調查。

-建議在相關課室內上課的上、下午班，合共每班29名同學，要停課至星期五，每日在家要快測。

【17:04】太古城麥當勞群組BA.2.12.1變種病毒爆發：

-今日發現3宗新增個案，全涉同一家庭，包括33個月大男嬰，他與家傭5月13日10:30去過，5月15日號發燒及咳，5月16日快測陽性，5月17日去東區尤德醫院，入院核酸樣本陽性，病症輕微5月18日出院。其家傭一直無病徵，今早快測陽性，媽媽5月17日取的樣本陽性，居住在北角兆華大廈，媽媽無去麥當勞記。

-群組累計9宗個案，分散在5張不同枱。一名家居接觸者陽性，小朋友的媽媽。12日確診的64歲女子，昨日取21個環境樣本，結果有待發現，先前康景花園3人家庭，BA.2.12.1基因排序一樣，相信餐廳有爆發。

▼5月23日 衞生署人員到太古城中心麥當勞調查爆疫▼



+ 2

【16:57】蘭桂坊酒店@九如坊最新情況：

-群組最初一對美國返港染疫夫婦，發現有新個案與兩人有關，屬家人關係的密切接觸者，該名39歲男士，居住柴灣已婚警察宿舍一座，已打三針，5月17日出現病徵，當日早上快測陰性，去普通科門診留深喉唾液，結果陽性，全基因分析發現，排序同之前兩個案相同，發現他5月14日曾探訪上述染疫夫婦中的65歲男子，去了其他住所傾計，兩人當時無帶口罩，約半小時，5月17日發病，傳染期曾去過中央圖書館（5月15日的下午1:30-2:30），5月16日及17日返過機動部隊總部及職員餐廳，已列為強檢地方，現時仍進行流行病學調查，其中一個患者及逗留地方：譚公廟道33號地下三興和船廠。

-再發現之前65歲男士，本身沒有症狀，5月19日接受家居隔離期間，曾與兩名顧客有接觸，因在船廠工作，找到兩名顧客會安排隔離，暫時陰性。65歲男士5月15日陽性，太太同日知悉亦是陽性，男士在家居隔離，太太在竹篙灣，因住所為鐵皮屋，居住在上面，下層為船廠，患者家居隔離期間不應該同其他人有接觸。5月14日時今日新增相關連個案的39歲男士，曾去過此處與他傾計，相信交談時感染，另外船廠會傾生意，5月19日 兩名顧客來做維修，列爲緊密接觸者，安排入檢疫中心，今日陰性。

【14:30】消息指，國際英文幼稚園（St. Catherine's International Kindergarten）至少兩班須停課，惟詳細安排仍有待公布。另外，有指學校今日增兩宗學生及一宗老師確診個案。

【13:30】國際英文幼稚園（St. Catherine's International Kindergarten）出現確診個案，共5名下午班學生快測結果呈陽性。記者今早（24日）到幼稚園視察，有家長透露，部份家長收到校方通告後因為擔心小朋友染疫，已為學生請了兩日假；亦有家長表示，不論學校是否有個案，都會為學生做好防疫措施。

現場所見，有衞生署人員中午到場採集環境樣本，逗留約一小時後離開，下午班學童繼續如常上學。

+ 2

【10:15】第五波疫情放緩，醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷今日（24日）於港台節目表示，西方國家爆發猴痘，可能與世界各地開放旅遊有關，以致旅客或在非洲地區接觸猴子後，將病毒帶所居地，但他呼籲市民無須擔心︰「唔係空氣傳播，唔需要過份擔心。」至於疫情方面，雖然疑似有新變種病毒Omicron BA.2.12.1的流入，他則仍抱有信心，短期內看不到急速反彈的可能性。

【09:30】旅發局新一輪「賞你住」今早11時接受預訂，將推出共二萬個酒店住宿名額，涉及約100間酒店參與，包括香港四季酒店、港島香格里拉大酒店、香港JW萬豪酒店、香港文華東方酒店、迪士尼探索家度假酒店及奕居等，合資格市民可用推廣碼「HKstay」透過酒店指定電郵或酒店網站，直接向參與酒店預訂500元或以上的一晚或連續兩晚住宿計劃，即可享有500元折扣優惠，但必須於7月17日或之前入住。換領要求、參加流程、酒店名單與重要日子，一文睇清。

▼「賞你住」參與酒店名單▼



+ 5

【07:55】深水埗麗閣邨麗芙樓解封，圍封期間有約720人接受檢測，當中發現三宗陽性檢測個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。

▼5月23日 港大同學會書院如常上課▼



+ 2

▼5月20日 蘭桂坊酒店＠九如坊爆BA.2.12.1新變種病毒疫情▼



+ 9

▼5月20日起強制檢測公告▼

