確診大廈｜增67幢創月內新低　豪宅御金國峯、何文田御龍居上榜

本港新冠肺炎疫情緩和，衞生防護中心公布今日（24日）確診大廈名單顯示，過去14日共有1,736幢大廈出現確診者。在十八區中，以元朗區疫情最嚴峻，共有161幢大廈出現確診者，其次為沙田有160幢上榜。

至於新增出現確診者的大廈方面，最新於昨日（23日）呈報出現確診者的大廈有67幢，比近兩日錄得的約80多幢再下跌。新呈報大廈中有多個豪宅及中產屋苑，包括油麻地御金‧國峯及何文田御龍居等。另外，新呈報出現確診個案的亦有上水警察宿舍1座，而沙田水泉澳邨有兩幢上榜。



▼部份新呈報涉確診患者大廈▼



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根據當局今日更新的確診大廈名單，過去14日累計共有1,736幢大廈出現確診者。18區中以元朗區為重災區，共有161大廈上榜，而沙田則以14日內有160幢大廈出現確診者，在各區中排第二多。觀塘則是第三多大廈出現確診者，共有145幢。

新增出現確診者的大廈方面，名單更新至5月23日，共有67幢新呈報，為今個月內新低。在港島，東區共有七幢大廈新呈報出現確診個案，包括富景花園5座、康怡花園B座及杏花邨45座等。另外，灣仔亦有三幢大廈新上榜，涉及大寧閣、尚巒及怡安大廈。

▼5月24日 過去14天確診大廈全名單▼



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九龍方面，油尖旺有八幢大廈新呈報出現確診者，包括The Camphora、御金‧國峯6座、恒福大廈及頌賢花園3座等。而九龍城亦有七幢大廈新上榜，涉同興花園2座、定安大廈A座及御龍居1座。另外，深水埗亦有四幢大廈出現確診者，當中有兼善里36號、又一居11座，以及富昌邨富萊樓。

新界東方面，沙田有八幢大廈新呈報出現確診者，涉及名城3期3座及富寶花園6座等，而水泉澳邨則有兩幢上榜，分別為崇泉樓及河泉樓。西貢及大埔則同樣有兩幢大廈新上榜，西貢新上榜大廈有尚德邨尚義樓及翠塘花園7座；而大埔新上榜大廈則有太和邨新和樓及蘆慈田。

▼5月20日起強制檢測公告▼



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新界西方面，元朗有五幢大廈新呈報出現確診者。包括廈村祥降圍、朗屏邨喜屏樓，以及栢慧豪廷7座。另外，葵青區有三幢大廈新上榜，涉及新葵芳花園E座、聖保祿村，以及青怡花園2座。

▼5月24日 St. Catherine's國際幼稚園爆疫▼

