食肆連環爆群組感染　換氣量工作小組視察　促遵例確保鮮風供應

本港近日出現多個食肆相關感染群組，包括上環星月樓等，餐飲處所換氣量或空氣淨化設備工作小組昨（23日）傍晚聯同食環署及機電工程署代表到場視察，了解其通風系統改善措施。工作小組主席源栢樑提醒，負責人應確保食肆通風系統運作正常，有足夠鮮風供應並可平均覆蓋所有地方。

他又提到，隨着稍後第三階段進一步放寬社交距離措施，食客將陸續增多，確保穩妥的換氣量及空氣淨化設備措施更為重要。



工作小組主席源柏樑教授（左）和食環署副署長黃淑嫻（右）視察上環一間爆疫食肆就其通風系統採取的改善措施。（食環署圖片）

在視察期間，食肆負責人告知工作小組，在接獲衞生防護中心通知後便暫停營業至今，食肆除為處所進行清潔消毒外，其通風承辦商亦就有關處所通風系統進行一系列的修繕工作，以改善其通風情況及減低病毒傳播風險。

工作小組主席源栢樑教授表示，工作小組強烈鼓勵餐飲處所負責人積極檢視其食肆通風系統，以確保其運作正常，有足夠鮮風供應並可平均覆蓋所有地方。如有需要，應尋求專業人士（包括註冊專門承建商（通風系統工程類別）（通風承建商））的協助。隨着稍後第三階段進一步放寬社交距離措施，食肆的顧客會陸續增多，確保穩妥的換氣量及空氣淨化設備措施更為重要。

他續說，工作小組希望藉此機會再次提醒各餐飲處所負責人，須持續地按食肆牌照批核的鮮風供應系統，妥善保養及維修有關系統，並須在處所開放營業時開啓及運作有關系統，令室外空氣供應正常運作，以符合《公眾衞生及市政條例》（第132章）有關持牌處所的通風系統須令該處所容納的每一人均獲供應室外空氣，且其分量不得少於每人每小時17立方米。

而處所負責人亦須同時遵行其在第599F章指示下登記的換氣量及／或空氣淨化設備，在處所開放營業時須開啓及運作通風系統及空氣淨化設備（如有安裝），並須定期適當地保養及維修該些系統及設備。即使安裝了空氣淨化設備，餐飲處所負責人仍須時刻保持鮮風供應系統開啓及運作。

工作小組主席源柏樑教授（左）和食環署副署長黃淑嫻（右）視察上環一間爆疫食肆，源栢樑提醒，負責人應確保食肆通風系統運作正常，有足夠鮮風供應並可平均覆蓋所有地方。（食環署圖片）

食環署亦重申第599F章指示的其他規定及限制，包括顧客離開餐桌時不得飲食並必須佩戴口罩等。

上環星月樓累計逾70人染疫，衞生署衞生防護中心於上周四（19日）公布，衞生署早前聯同機電署人員到訪星月樓巡視，或因店內通風系統出現故障，鮮風量不足，且空氣清新機亦未有「開晒」，另洗手間抽氣亦有問題，故當晚空氣流通或室內狀態不太理想，當出現超級傳播者時，易造成大爆發。衞生防護中心指，食環署指引有就衛生及抽風等作出建議，政府亦會不時作出巡查，以檢視有否需要更新指引。

▼5月13日 衞生署到上環星月樓視察▼

