外國返港老翁酒店檢疫時將物品交給他人　違檢疫令遭判罰8000元

衞生署公布，兩人因違反強制檢疫令，今日（24日）於東區裁判法院被判刑。其中一個案涉及一名在外國返渷、須在酒店檢疫14日的76歲老翁，他在檢疫令尚未屆滿前，在無合理辯解及未取得獲授權人員許可下，將數件入境時攜帶的物品交給其他人士，被判罰款8,000元。



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衞生署表示，兩名人士因分別違反《若干到港人士強制檢疫規例》（第599C章，從中澳台返港）及《外國地區到港人士強制檢疫規例》（第599E章，從外國返港），今日於東區裁判法院被判刑。

首宗涉及一名51歲女子，她獲發強制檢疫令，訂明必須在一個住宅單位接受強制檢疫七日。在檢疫令尚未屆滿前，她在無合理辯解及未取得獲授權人員許可下，於去年10月6日離開其檢疫地點。她被控違反第599C章第8（1）及8（5）條，今日被判處監禁14日，緩刑12個月。

第二宗涉及一名76歲老翁，他早前獲發強制檢疫令，訂明他必須在酒店接受強制檢疫14日。在檢疫令尚未屆滿前，他在無合理辯解及未取得獲授權人員許可下，於10月4日將數件入境時攜帶的物品交給其他人士。他被控違反第599E章第8（4）及8（5）條，今日被判罰款8,000元。

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累計236人違反檢疫令被法庭定

衞生署強調，違反檢疫令屬刑事罪行，當局對違反相關規例的人絕不容忍，並嚴正提醒公眾應遵守相關規例。截至今日，共有236人已因違反檢疫令被法庭定罪，被判即時監禁最多14星期或罰款最高15,000元不等。