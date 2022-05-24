強制檢測｜半山名人豪宅帝景園、大埔天鑽等42幢大廈上榜

本港新冠肺炎疫情緩和，不過多區仍出現確診個案。食物及衞生局今晚（24日）公布強制檢測公告，共有42個地點納入公告。當中沙田區有六幢大廈上榜，為各區最多，包括馬鞍山翠擁華庭11座及愉翠苑愉能閣等。另外，天水圍嘉湖山莊亦有兩幢大廈被納入公告，分別為樂湖居10座及9座。

在強制檢測公告中，亦涉及半山名人豪宅帝景園，當中1座上榜。當局指，曾在指定時間到訪過強制檢測公告中地點的市民，須在5月25至26日內進行檢測。



▼5月24日強制檢測公告▼



鰂魚涌南豐新邨兩幢居民要檢測

當局表示，因應多宗陽性檢測個案，有42個指明地方被納入強制檢測公告，當中包括多幢私人樓宇及公屋等。港島方面，上榜的大廈有半山區帝景園1座；鰂魚涌有三幢大廈上榜，分別為南豐新邨8座及9座、海灣街2號濱海大廈；北角亦有兩幢大廈被納入公告，包括天后廟道景香樓及璇宮大廈；柴灣富怡花園2座等也納入強檢名單。

九龍方面，觀塘、長沙灣及旺角亦各有兩幢大廈被納入公告，分別為觀塘翠屏（北）邨翠榕樓及翠樟樓、長沙灣的蘇屋邨杜鵑樓及凱樂苑凱莎閣、旺角的甘霖街38號廣富大廈及黑布街9-23號。其餘上榜的大廈有紅磡家維邨家廉樓及牛頭角牛頭角下邨貴新樓等。

▼部份強制檢測上榜大廈▼



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沙田六幢大廈佔最多 將軍澳維景灣畔1座上榜

新界東方面，沙田有六幢大廈納入強制檢測公告，為18區之冠，上榜大廈包括馬鞍山富寶花園9座、翠擁華庭11座、水泉澳邨月泉樓及廣源邨廣橡樓等。其餘被納入公告的大廈涉及大埔天鑽10座及將軍澳維景灣畔1座等。

新界西方面，元朗區有五幢大廈被納入強制檢測公告，包括屏輝徑38號良材大樓A座、朗屏邨喜屏樓，以及天水圍嘉湖山莊樂湖居10座及9座等。屯門亦有三幢大廈上榜，分別為青山公路-青山灣段387號金安大廈、欣田邨喜田樓，以及康德花園2座。

另外，離島方面則有一幢大廈上榜，為東涌映灣園映濤軒7座。

▼5月20日起強制檢測公告▼



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當局表示，位於薄扶林華貴邨的流動採樣站會延長服務日期至5月26日。另外，三個月內曾經檢測呈陽性結果的人士毋須接受強制檢測。至於須接受強制檢測的人士，必須按相關強制檢測公告進行核酸檢測，而不能使用快速抗原測試，以符合公告要求。

▼5月25日流動採樣站▼



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▼5月24日 St. Catherine's國際幼稚園爆疫▼

