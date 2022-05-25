求心｜65歲婦心衰竭　醫生：現時是換心黃金時間　要與併發症賽跑

一名65歲女病人上月出現心口痛及氣促，轉介瑪麗醫院求醫後發現患上急性心肌炎引發心臟衰竭，目前只能依靠體外機器維持生命，急需換心續命。

葛量洪醫院心臟內科副顧問醫生黃加霖今早（25日）於港台節目表示，換心是唯一的治療方法，雖然病人現時可聊天及進食，但依賴體外儀器維持生命，有可能出現併發症，一旦出現器官衰竭就未必可接受手術，形容現時是做手術的黃金時間，未知可維持多久，要與併發症賽跑，「今日唔知聽日事，下一刻隨時出事。」病人丈夫盧先生哽咽道，希望有家屬將離世人士的心臟捐出，遺愛人間，為他與太太帶來希望。



65歲的許佩蘭4月突然被診斷患上急性心肌炎引發心臟衰竭，現處於黃金時期急需換心續命。（瑪麗醫院提供），

65歲婦人許佩蘭上月出現心口痛及氣促，轉介瑪麗醫院求醫後發現患上急性心肌炎引發心臟衰竭。許的血型為O+，高154厘米，重42.9公斤；現急需O型血型的捐贈者移植屍心。

其丈夫盧生今早於港台節目《千禧年代》表示，妻子平時作息正常，沒有長期病，二人不時結伴行山行公園，惟太太於清明節前感到胃部不適，情況不斷轉差，入院檢查後方知有急性心肌炎，情況持續惡化，已在深切治療部待留逾一個月。

黃加霖表示，每年都有數宗急性心肌炎的相關個案，情況不算非常罕見，但有部份個案如是次情況般，經檢查後亦不知病發原因。他續指，現時病人依靠體外儀器維持生命，雖然暫時仍可聊天進食，但情況相當危險，可能出現不同併發症，包括腦出血、器官衰竭，現時是接受心臟移植的黃金時期，一旦出現上併發症，病人未必再適宜做手術。

黃加霖強調，移植是唯一的治療方案，雖然屬於大型手術，但成功率達到九成，風險只有10%至15%，希望可趕於出現併發症前完成手術，並坦言「今日唔知聽日事，下一刻隨時出事」。

盧生亦哽咽道，希望有家屬將離世人士的心臟捐出，遺愛人間，為他與太太帶來希望，並指太太會懷着感恩的心情，回饋社會。