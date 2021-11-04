心血管病患者無持續戒口　四成人兩年再病發：通波仔非天下無敵

心血管病是全球頭號殺手之一。有曾兩次「通波仔」的長者指，手術後有按醫生指示戒口，但過一段時間就破戒，不但重吃戒掉多年的即食麵，在酒樓飲茶時，一籠燒賣更一次吃兩粒。

香港心臟專科學院前院長陳藝賢說，患者一旦心血管病病發，有近4成人會在兩年內再病發，而「通波仔」非天下無敵，雖然次數無限制，但每次手術難度都會增加，加上心臟肌肉已曾受損，故再病發時出現併發症亦會增加，而再度中風的患者亦會增加傷殘機會，故呼籲患者能做好自我管理。



「心血管病二次預防關注組」由香港心臟專科學院、香港病人組織聯盟等組成。關注組在今年6月至8月，訪問了551名曾病發的心血管病患者及264名照顧者。受訪者平均在十年前首次病發，例如腦中風及冠心病，三成人曾接受「通波仔」或搭橋手術。

唐女士（中）先後在2014年及2016年兩次「通波仔」。（王潔恩攝）

曾兩度通波仔 難忍即食麵與燒賣

69歲的心臟病患者唐女士，先後在2014年及2016年兩次「通波仔」，她自言非常「為食」，從前幾乎無肉不歡「餐餐都要食肉。」小學時，每次早上上學前都用豬油豉油撈飯。

唐說，手術完成初期曾戒口，體重曾回落到66公斤，但隨年月過去便開始鬆懈，不但再度重拾即食麵，飲茶次數亦變多，一籠燒賣更一併吃兩粒，體重回升70多公斤。

她透霑，現時壞膽固醇指數仍超標，因此每次見到美食都要先「計數」，確保仍有餘額才可進食，同時亦有維持足夠運動：「要學識點樣同心臟病共存、同個病一齊生活。」

良好習慣無以為繼 遠離三高意識只在病發後6個月特別高

不過，唐女士並非單一個案。關注組引述調查結果，稱在曾病發的心血管病患者中，有四成半人並沒有持續實行健康飲食及生活習慣，有機會構成高復發風險。

研究指出，患者在病發後6個月，遠離三高食物的意識特別高，但其後均未能維持。數據顯示，在病發後首6個月，有進食三高食物的患者比率由71%回落至34% ，但在過去30天，比率卻反彈至47%。此外，亦有近四成半人沒有恆常運動，更有近9成照顧者及患者均未能正確說出理想的三高指標。

心血管病二次預防關注組」早前完成問卷調查，發現不少患者僅在病發後初期戒口，但之後卻故態復萌。（王潔恩攝）

逾半數人認為按時食藥即可 三成六人感難以堅持

結果亦指出，有51%受訪者認為有按時食藥即可，亦有36%人認為心血管病是長久戰，故難以一直堅持。另外，有8%及5%的患者誤以為完成手術後，再病發機會甚低，或再病發時再做手術即可。

關注組：二級預防認知有誤差 低估再度病發機會

關注組認為，結果反映患者對二級預防的認知有誤差，低估了再度病發的機會，而且患者維持健康的意識不持久，令壞習慣故態復萌。

香港心臟專科學院前院長陳藝賢說，患者一旦心血管病病發，有4成人會在兩年內再病發。（王潔恩攝）

四成人會在兩年內再病發

香港心臟專科學院前院長陳藝賢表示，患者一旦病發，有43%人會在兩年內再病發，即使接受手術亦非一勞永逸，故呼籲患者必須持續食藥及改善生活習慣，才可減少再病發機會。

香港復康會專職醫療暨基層醫療主管吳玉敏亦指，復康治療可有效減低死亡率及病發率，建議加強醫管局與社區復康合作，加強社區復康轉介及銜接。