求心｜65歲婦患心臟衰竭危在旦夕　丈夫哽咽求心：唔知點樣行落去

「太太生命倒數緊，唔知點樣行落去。」為太太公開求心的盧先生今早在電台節目中，提到太太突然患上急性心肌炎引發心臟衰竭時數度哽咽。與太太恩愛40載的盧先生表示，在上月初65歲的太太因心口痛及氣促，在瑪麗醫院確診心臟衰竭，病情急速惡化，目前要依靠體外機器維持生命，惟隨時有可能出現併發症，因此急需盡快換心續命。



65歲的許佩蘭4月突然被診斷患上急性心肌炎引發心臟衰竭，現急需換心續命。（瑪麗醫院提供），

65歲患者許佩蘭沒有長期病患，與丈夫盧先生經常一起到公園做運動及行山。惟許她早前突然因胃感到不適，有胃氣，而到家庭醫生求醫。服食胃藥後，情況未有改善，兩日後病情惡化 。

「太太一路都好健康，無諗過要打999去急症室。」上月清明節之後，盧先生陪同太太到嘉諾撒醫院門診求醫，當時進行心電圖檢查後，醫生表示許女士身體有好大問題，需要立即前往瑪麗醫院，後來證實患上急性心肌炎引發心臟衰竭，現在於深切治療部留醫，並要安裝人工心肺機。

實在太突然.....依家太太好瘦，成身插滿曬喉，全靠機器維持生命。 盧先生

他說太太雖然暫時清醒，但「今日唔知聼日點樣......今日同到佢傾計......聽日可能無得傾.....壓力好大。」他又指，「醫生話（太太）變數多，所以呢排好驚聽電話」，害怕聽到太太的噩耗。不過太太表現堅強，在電話中多次安慰他，亦得到家人親戚的支持。

太太驚我頂唔住，所以每次傾電話佢都鼓勵我，用正能量支持我，叫我頂住，一定會醫得好，唔使驚。 盧先生

盧先生表示，醫護團隊已經用好多方法幫手，衷心感謝他們的幫忙。他呼籲希望有心人能捐贈屍心，救太太一命。

許佩蘭血型為O+，高154厘米，重42.9公斤；現急需O型血型、體型相近的捐贈者移植屍心。