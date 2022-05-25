中醫藥發展慢　議員諷政府「積極」　陳肇始反駁：抗疫期間屢開會

中醫藥於2018年納入香港醫療系統，並於第五波疫情下大力推動中西醫協作。於今日（25日）立法會會議上，食物及衞生局局長陳肇始回應口頭質詢時表示，政府已積極推動中醫藥發展，包括向內地輸入本港外用中成藥、建立中醫醫院，及提供「住院病人中醫特別診療服務」等。



提出口頭質詢的民建聯議員陳恒鑌質疑當局的中醫藥發展緩慢，指更當局成立的中醫藥發展委員會不作為「呢幾年冇乜開會」，又批評「講中西醫協作講咗20幾年，中西醫駐院服務講咗10幾年」，但現時41間醫院只有8間推行中西醫協作計劃，諷刺當局「幾咁積極」。



食物及衞生局局長陳肇始回應口頭質詢時表示，政府已積極推動中醫藥發展，包括向內地輸入本港外用中成藥、建立中醫醫院，及提供「住院病人中醫特別診療服務」等。（資料圖片）

陳恒鑌在會上向政府發出三項提問，包括設立中醫藥管理局、引入中醫醫療專業責任保障，以及加強公立醫院的中西醫協作與病人轉介工作；充實中醫藥部門的力量、健全中醫藥管理機構，以針對突發及大規模疫情；與內地商討建立中成藥註冊互認機制，以推動內地與香港中成藥的流動。

陳恒鑌認為政府的中醫藥發展緩慢，其中「講中西醫協作講咗20幾年，中西醫駐院服務講咗10幾年」，但卻僅得八間醫院有提供此服務，並諷刺政府「積極」推行，又指中醫藥發展委員會「呢幾年冇乜開會」，指中醫藥處主要是管理為主，並非以發展為目標。

陳恒鑌認為政府的中醫藥發展緩慢，其中「講中西醫協作講咗20幾年，中西醫駐院服務講咗10幾年」，但卻僅得八間醫院有此服務，並諷刺政府「積極」推行。（黃寶瑩攝/ 資料圖片）

陳肇始回覆質詢時表示，當局掌握中醫藥發展基金推展的項目，並會與業界聯繫，推展工作現正進行中。她又指，作為主席的她在抗疫期間多次與中醫藥發展委員會開會，日後會積極推進在大灣區發展。

陳肇始表示，作為主席的她在抗疫期間多次與中醫藥發展委員會開會，日後會積極推進在大灣區發展。（資料圖片）

另一選舉委員會議員林振昇則批評，政府允諾市民提供免費中醫服務，惟有市民反映「預約唔到」，未能使用服務。他又詢問，當局預料在2025年本港首間中醫醫院成立後，人手需求的情況是怎樣。陳肇始表示，當局將預留款項作人才培訓，疫情穩定之時，將安排相關人士前往內地不同中醫醫院進行培訓，為本港的中醫醫院啟用作準備。