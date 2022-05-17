康復者不打針夠抗體?港大中大：抗體反應弱 疫後打針抗體可增6倍

隨着本港第五波疫情稍息，不少專家均預料第六波或將到來。不過，本港有不少人已經染疫康復，甚至認為自己已有足夠抗體，無需接種疫苗。港大醫學院及中大醫學院近日一項聯合研究發現，完成接種疫苗的新冠患者，對不同變種病毒產生更強烈和廣泛的中和病毒抗體反應，故建議未曾接種疫苗的康復者，即使康復後亦須接種疫苗，以產生足夠的中和抗體。



本港第五波疫情稍息，市民均期盼可除下口罩出入的日子。（資料圖片）

已接種疫苗者抗體至少高6倍

香港大學李嘉誠醫學院（港大醫學院）和香港中文大學醫學院（中大醫學院）最近一項聯合研究發現，研究結果顯示，從未接種新冠疫苗的人士在感染Omicron病毒株時，抗體反應較弱，這情況亦僅限於針對Omicron病毒株才出現。

相比之下，已完成接種疫苗人士在經歷Omicron病毒株突破性感染時，能夠產生更強烈及有效的抗體反應，比從未接種新冠疫苗的人士高出6倍或以上。更重要的是，已接種疫苗人士的中和病毒抗體反應更廣泛，對其他須關注的新冠變異株如Beta和Delta病毒株也可產生抗體反應。

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許樹昌：疫後康復、未打疫苗者抗體反應弱

據港大醫學院公共衞生學院病毒學講座教授裴偉士表示：「已完成接種復必泰或科興疫苗的人士，在經歷突破性感染時，均具有非常強烈而廣泛的免疫力來對抗Omicron BA.1、BA.2 和其他不同的新冠病毒變異株。因此，接種過疫苗的人士即使不幸受感染，感染的過程亦能刺激身體產生更好的免疫反應，有助訓練身體，為將來可能再次被新的變異株感染而作好準備。」

而中大醫學院何鴻燊呼吸系統科講座教授許樹昌教授亦指：「未接種過疫苗的人士不應誤以為感染過Omicron病毒株後，病毒株就可以誘發身體產生強大的免疫力來保護自己，將來可免受其他變異株的侵害。事實剛剛相反，在未接種過疫苗的人群中，自然感染Omicron病毒株引起的抗體反應較弱，而且對其他新冠變異株沒有廣泛的保護作用。我們強烈建議這些未接種過疫苗的患者在完全康復後（即感染後至少一個月或以後）接種疫苗。」

許樹昌教授其後亦在電台節目補充指，接種新冠疫苗一段時間後，疫苗產生的抗體水平會下跌，若不補充接種第3針，難以應付Omicron的相關病毒變種。如果出現第6波疫情，或有其他變種病毒，未必能應付；又指不認同有學者指年輕患者感染後重症風險低，對醫療系統影響有限的說法。他建議患者康復後3個月應去打針，如年紀大或有免疫力問題人士，康復後1個月亦可接種疫苗提升抗體。

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6月頭恐爆第六波疫情？

本港第五波疫情雖已見緩和，但不少專家均警告第六波正來勢洶洶。政府專家顧問、港大醫學院院長梁卓偉，早前在一個港大醫學院內部網上論壇上，向現場的醫生展示由2020年開始至今的病毒計算模型，預料本港將於兩周後（約6月頭）爆發第六波疫情，並在7月上旬見頂。梁推斷，第六波將會繼續流行Omicron BA.2病毒株，即使出現零星BA.4或BA.5的個案，爆發程度不會如同歐美國家般嚴重。與會的老人科專科醫生佘達明，再轉述梁卓偉會上說話指：「這兩周要約人見面好見，否則將會第六波爆發再次收緊見面。」

而港大公共衞生學院流行病學講座教授高本恩看法比梁卓偉更超前，直指本港已進入第六波疫情，確診數字將於未來數周上升，並認為思考與病毒共存的時候，不代表要放棄任何措施。

中大公共衞生及基層醫療學院助理教授郭健安則認為，自己及團隊對未來兩星期的疫情變化較樂觀，預計秋冬季才是爆發高峰期，因屆時市民接種疫苗時間相距已遠、免疫力下降及新變種等，又強調有新變種才會爆發第六波，現時只屬第五波餘波。

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