教師基準試考生將「清朝」誤辨「秦朝」　報告促提高普通話敏感度

考評局今日（27日）公布2021年教師語文能力評核（教師基準試）報告，當中合格率低於一半的英國語文寫作卷，報告提醒考生須預留時間校對，盡力避免簡單的文法錯誤，忌用大量簡單連接詞（如Firstly, Secondly, Moreover, Furthermore）。

至於普通話科，報告指出準教師在聽辨音節及聆聽辨誤部份表現較遜色，如不少老師誤將普通話説法判為不符合規範，亦有人將「清朝」誤辨作「秦朝」，報告建議需提高普通話的敏感度。



考評局公布2021年教師語文能力評核結果。當中英文科寫作部份只有48.5%人達標。（資料圖片）

考評局公布2021年英文科及普通話科教師語文能力評核結果。除了「課堂語言運用」觀課評核受疫情影響尚未完成，其餘卷別表現亦出爐。

英文寫作合格率不過半

英國語文科今年共有1,326人應考，被視為英文基準試「殺手」的寫作部份，合格率只有48.5%，較去年的50.2%更低。而今年閱讀卷達標率亦只有73.1%，比去年的89.6%大跌15個百分點。至於聆聽及口語表現則較去年理想，合格率分別為81.1%及71%。

英文寫作卷分寫作及糾正錯誤兩部份，報告指，大多考生在糾正學生錯誤的部份表現不俗，但提醒準教師宜以完整術語解釋，而非縮寫；另須留意在文法正確外，亦要顧及文章的可讀性。

促寫作須校對、忌大量連接詞

至於寫作部份則有不少可改進之處。報告建議考生落筆前有完整組織，並預留時間在寫作後校對，糾正簡單的文法錯誤，不宜在文中使用大量連接詞連貫全文（如Firstly, Secondly, Moreover, Furthermore）或只流於簡單事實陳述。

閱讀卷則須留意，若多於1分的題目，答案重點可能多於1個；而應考者亦須留意上文下理，非憑一般知識或個人認知作答。

至於普通話科，今屆共有1356人參與，卷一「聆聽與認辨」達標率達64.6%，比去年55%大有進步；而卷二「拼音」及卷三「口語」分別有六成半及76.4%人達標，與去年相若。

準普通話科老師聆聽理解能力不俗

考評報告可見，卷一「聆聽與認辨」中，準普通話科老師的聆聽理解能力不俗，熟悉教育、持續進修、時尚生活及社會現象等題材，惟不少考生未能分辨常用字讀音，如未能辨認「綺」、「韶」、「抨」等。此外，報告指不少人誤將普通話説法，判為不符合規範，如「搞定了」、「資料都擺這兒了」等，建議準老師提高普通話敏感度。

另外，聽辨詞語時僅半數人聽出「旖旎」，不少人聽成「毅力」（27.4%）或「伊犁」（約 21%）。

普通話科卷二「拼音」部份，報告提醒準老師應留意分辨粵普語音對比中易混淆聲母、韻 母和聲調，亦要注意筆劃準確和漢字結構。如有人漏寫兒化詞中的「兒」；將「相異」誤作「相宜」，「清朝」誤作「秦朝」。