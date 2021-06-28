港中小學生普通話讀寫考試成績齊跌　學者倡列公務員入職要求

撰文： 鄧穎琳 最後更新日期： 2021-06-28 21:34

香港教育著重「兩三文語」惟疫情下停課多時、兩地通關受阻，在港有舉辦普通話水平考試的「GAPSK語文推廣委員會」指出，本學年香港中小學生普通話筆試及口試成績皆較三年前遜色，小學生拼音知識筆試平均分較2018/19學年跌約一成半，口試平均分跌近8%。 有內地學者倡列普通話為文憑試必考，新界校長會主席、中學校長邱少雄直言，中學文憑試（DSE）課程緊湊，難再將普通話列必考，但認同普通話可增強學生競爭力，建議中學視乎校情，鼓勵學生應考普通話水平考試，找出不足，加以改進。 香港校董學會副主席李少鶴則建議，將普通話列為公務員入職要求，增加香港社會對普通話的重視程度。

（鄧穎琳攝）

GAPSK語文推廣委員會，是獲中國教育部批辦中文普通話水平考試的機構，在港提供中小學及幼稚園生的普通話水平測試。GAPSK在2018/19學年至2020/21學年應考者中，每年分別抽出500名中學生及500名小學生，分析港生的普通話水平。

當中小學生整體表現有所下跌，筆試（拼音知識）平均分由2018/19學年的40.4分（50分為滿分），跌一成半至今年的34.4分，口試成績亦由平均42分跌至38.8分，跌近8％；而中學生筆試平均分亦跌3%至40.3分；口試則微跌約1%至41.2分。

▼香港學生在普通話能力測試中常犯錯誤▼

近日中國教育部再建議香港將普通話融入考評體系，GAPSK首席學術顧問張丹認為，普教中「是一條好的路，一定要走下去」，建議教育局為教師增普通話培訓，為將來以普教學鋪路。

然而，新界校長會主席、中學校長邱少雄則認為，中學文憑試（DSE）屬國際認可考試，加上課程緊湊，難將普通話列為必考項目，但建議中學視乎校情，鼓勵學生在學期間應考坊間普通話水平考試，「搵到不足嘅地方，返學校再問老師」。

教育統籌委員會前委員湯修齊認為，反修例風波及疫情影響學校面授，本港學校與內地姊妹學校交流機會大減，學生無法北上探親，學習普通話語境大減下，學生普通話水平下跌並不出奇。他建議家長多為子女營造英語及普通話語境，相信隨著本港推行國安教育，更多教學影片以普通話播放，中學生接觸普通話的機會亦會增加。

香港校董學會副主席李少鶴則建議，公務員加入政府前，須達到指定程度普通話能力，增加社會對普通話的重視程度。