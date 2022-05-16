東鐵過海｜金鐘荃灣線不再逼爆　「收工男」爽快回家：唔使等車

港鐵東鐵線過海段通車，今日是首個上班日。傍晚6時許下班高潮，金鐘站荃灣線月台未見擠擁，以往逼爆月台的情況不復見，有打工仔指以往月台十分侷促，至少等三至四班車才能上車，今日感覺舒服，毋須爭上車。金鐘站東鐵線往上水方向月台，有不少乘客乘頭等位返新界，有OL指新鐵路十分方便，雖然車程未必較以往快更多，「但唔使轉車舒服啲。」



東鐵過海段通車後，今日（16日）是首個上班日，下班時段金鐘站往荃灣方向月台未見逼爆。（李澤彤攝）

+ 4

記者今日傍晚6時至7時視察金鐘站，以往在金鐘往荃灣月台，等過海人潮迫爆，幾乎佔據一半空間，起碼等數班車才能上車；今日情況則大為不同，月台人流大大減少，不少乘客在港島線列車落車後，可以直接上荃灣線列車過海，更罕見有「吉」座位，並不擠擁，亦未見「短跑、攝位、爭上車」。

▼以往金鐘站往荃灣月台迫爆▼



乘客指之前要等3班車才可上車

市民楊先生在銅鑼灣上班，每天都要乘港鐵到金鐘往尖沙咀轉車回家，見他從容不迫，即使列車到站，都未有加快腳步上車，他指以往下班時段，月台一半都是候車乘客，「好侷促，好想快啲離開」，奈何要等至少3至4班車能上車，在東鐵過海段通車後，整體感覺舒服，毋須強行迫入車廂，可以等下一班車。

中環OL坐頭等返新界：唔使轉車舒服啲

在金鐘往上水方向月台，未見有擠迫，由於總站關係，乘客一般都能上車，登車後車廂仍有空間，不少乘客願意付多一倍車資，買「貴票」坐頭等車廂回新界。

在中環上班的馬小姐，以往要先乘荃灣線轉觀塘線，再於九龍塘站轉東鐵回家，她認為東鐵過海段十分方便，而且金鐘站是總站，一定有頭等位坐。她又指，以往上班等轉車都至少一班次，起碼5分鐘，如今有所改善，「好似唔係快好多，都係幾分鐘，但唔使轉車舒服啲。」