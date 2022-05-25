東鐵線昨早故障議員批觀感差　備用「子彈車」反令事故難迅速處理

港鐵東鐵線過海段昨日（24日）踏入通車第十日，卻於早上繁忙時間發生列車機件故障，服務一度延誤。實政圓桌立法會議員田北辰及香港新方向立法會議員張欣宇今早（25日）於港台節目均指出，涉事列車於事發時發出虛報，原本可移至位於金鐘站的避車處，但由於港鐵預備加班用的「子彈車」，已安放於避車處，結果故障列車未能如常迅速移走。張欣宇表示，「子彈車」屬治標不治本，促港鐵添購列車以加密班次。



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兩名議員今早先後接受《千禧年代》訪問。田北辰批評，事故的觀感非常差，不過據其了解與信號系統及供電系統無關。據悉涉事列車出現虛報情況，任何列車都有可能發生同類事故，只是剛巧在東鐵線發生，例如列車有可能錯誤發出警報指未關上車門，因此未能行走。

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田指，金鐘站設有避車側綫（Refuge Siding），並非每個站都有，作用就是避車處，一旦列車發生故障，就可將涉事列車移至該處，清空路軌。然而，由於港鐵現時於繁忙時間預備加班空車，亦即「子彈車」，並安排放置於避車處準備，結果昨日發生事故時，無法即時移走故障列車。

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張欣宇亦提到列車出現上述情況，擔心同一批次的列車會否出現同類問題。現時前往金鐘都會乘搭東鐵，昨日在身處涉事列車後面的列車，港鐵花了約50分鐘處理事故，比一般情況慢，質疑「子彈車」安排於側綫未必是最好做法。他認為，此舉只屬「治標唔治本」，雖然可以方便乘客，但最治本做法是添購列車，加密東鐵線班次。

港鐵昨日表示，早上約8時46分，一列東鐵線列車抵達終點站金鐘站完成上落客後，在隧道調頭期間，車長發現列車上有設備故障，隨即通知車務控制中心。經工程人員初步檢查及處理後，控制中心安排將該列車移離主行車綫，期間需要先將停泊在金鐘站側綫的備用列車移走，以便讓故障列車進入側綫。港鐵續指，到大約9時半，故障列車被移離主行車綫後，東鐵線列車服務陸續回復正常。