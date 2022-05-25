東鐵過海｜通車10天金鐘列車昨早故障　金澤培︰監控系統錯誤著燈

東鐵過海段在5月15日通車，不過昨日（24日）踏入第10日，早上繁忙時間東鐵金鐘站有列車機件故障，往來上水至金鐘站列車服務一度延誤，約半小時後恢復正常。

港鐵今日（25日）舉行股東大會，港鐵主席歐陽伯權及行政總裁金澤培會前會見傳媒，再談到昨日故障事件。金澤培表示，涉事列車監控系統當時錯誤著燈，屬於錯誤警號，形容面對新系統及新設施時，投入服務初期一般均要磨合，港鐵將會檢視有關情況。



▼5月16日 港鐵東鐵線過海段首個上班日金鐘站實況▼



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歐陽伯權表示，過去一年疫情反覆，港鐵工程及商場等業務受影響，今年初第五波疫情高峰時，港鐵亦面對同事染疫數字不停增加情況。他表示，港鐵未來預計投資將超過1,000億元的新鐵路項目，以及小蠔灣上蓋物業發展，現已做好準備工作。

金澤培說，東鐵過海段已通車，形容在通車當日見到乘客及鐵路迷的興奮心情，令他及港鐵團隊十分鼓舞。他亦形容，由過海段通車至今，整體運作大致暢順。

▼5月16日 東鐵線過海段通車後首個上班日大圍站情況▼



至於昨日東鐵列車在金鐘站故障，金澤培重申，過海段通車後運作暢順，服務受乘客歡迎，「行咗幾千班車。」他又指，昨早涉事列車的監控系統當時錯誤著燈，及後港鐵已作出車務調動，列車經檢查後亦證實操作正常。

港鐵補充，車務控制中心當時安排將涉事列車移離主行車線，期間需先將停泊在金鐘站側線的備用列車移走，以便涉事列車進入側線。金又指，面對新系統及新設施，投入服務初期時一般都要磨合，港鐵將會檢視有關情況。

金澤培︰東鐵頭等車廂仍有很大需求 要兼顧不同乘客需要

至於會否考慮取消東鐵線頭等服務，金澤培表示，頭等座位已有一段較長歷史，而且深受乘客歡迎。而在過海段通車後，頭等車廂仍有很大需求，故要兼顧不同乘客需要。

港鐵東鐵綫金鐘站一度人頭湧湧。（網上圖片）

▼5月15日東鐵過海段通車 新啟用會展站及金鐘站、紅磡站新設施一覽▼



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傳城際直通車或停運 港鐵：有改動會適時公布

《香港01》早前綜合不同消息來源報道，港鐵有意於短期內，解散城際直通車的客運部門，城際直通車亦有機會停運。

金澤培表示，城際直通車在2020年因疫情停運至今，有員工因人手需要被調到不同部門。而自高鐵開通後，乘客已可前往全國58個站， 他相信之後重開後，站點數目會繼續增加。在直通車的安排上，如有改動時會適時公布。

被問及東鐵過海段通車後，部份車站「同區不同價」等問題更見明顯。歐陽伯權表示，今年下半年會與政府商討票價機制，同時會收集更多意見。