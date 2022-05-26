東鐵過海段通車客量洗牌　東鐵早繁客量增27%　荃灣及觀塘線跌客

【港鐵/沙中線/東鐵】東鐵線過海段已通車一個多星期，乘客出行習慣大洗牌，就連港鐵重鐵網路各鐵路線客量亦出現變化。

運輸及房屋局回覆立法會議員查詢時，引述港鐵提供資料，指東鐵過海段過車後，東鐵早上最繁忙一小時，於最繁忙路段的乘客量，由約2.6萬人次，急增27%，增至約3.31萬人次。若以每平方米站立四人計算，載客率約為73%。

運房局稱，東鐵過海段通車，為其他鐵路帶來分流作用，初步觀察荃灣線早上最繁忙路段乘客量下降逾兩成，觀塘線最繁忙路段客量亦下降一成。



▼5月16日 東鐵線過海段通車後首個上班日早上大圍站情況▼



運房局表示，由於東鐵線過海段剛通車，乘客的出行模式以至各鐵路線的乘客量或需一段時間才穩定下來。港鐵會繼續密切留意乘客出行模式變化，按實際情況適時調整列車服務，並繼續透過多管齊下的措施疏導人流及提升乘客乘車體驗。港鐵代表於明日（27日）立法會鐵路事宜小組委員會會議，將進一步交代過海段通車以來乘客出行模式的轉變。

東鐵線過海段為港鐵沙中線工程其中一部份，已於本月15日通車，過海段通車後的東鐵全長擴至約46公里，共有16個車站，其中有四個轉線站，包括大圍、九龍塘、紅磡及金鐘站，可連接現有港鐵五條鐵路線，即屯馬線、觀塘線、港島線、荃灣線及南港島線。東鐵過海段只有會展站一個為新建車站。

▼5月16日 金鐘站東鐵線及荃灣線放工人潮▼

