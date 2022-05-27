東鐵過海段通車搶巴士2萬客　隧巴104載客率僅兩成　運輸署擬削班

東鐵過海段於5月15日通車，政府早前已預告或會削減巴士服務，隧巴301線亦已率先取消。運輸署今日（27日）於立法會鐵路事宜小組會議進一步透露，自東鐵過海段通車後，巴士客量全日整體下跌約2萬人次。該署續指，會於過海段通車一個月後，按實際乘客需求，分階段調整在紅隧開往港島的特別班次服務，以104線為例，特別班次的載客率由過往逾七成，跌至現時約兩成。

不過有議員認為，需保留一定巴士服務，並指日前東鐵於早上繁忙時間故障，影響市民上班，證明隧巴仍有保留必要。港鐵表示，會檢視情況，並指陸續有新東鐵列車到港，日後東鐵可按乘客需求再增加班次，如全數37列列車到港，每小時或可加至24班車。按此計算，即每2.5分鐘一班車。



▼5月16日 東鐵線過海段通車後首個上班日沙田站情況▼



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立法會鐵路事宜小組委員會今日討論東鐵線過海段通車後的安排。運輸助理署長（巴士及鐵路）阮康誠表示，過海段通車後，巴士客量全日整體下跌約2萬人次。他續指，會考慮於過海段通車約一個月內，按乘客實際需求，分階段調整在紅隧收費廣場開往港島的特別班次服務，以隧巴104為例。自東鐵過海段通車之後，其特別班次服務的載客率，由以往逾七成，下跌至現時約兩成。

阮康誠續指，其他受影響巴士路線，特別是班次較頻密的隧巴路線，亦會按實際需求作服務調整安排。有立會議員要求，該署於通車後一年才調整巴士服務，阮回應稱，任何調整都以乘客數據為依歸，如硬性要求一年後才調整，或未能最有效地運用資源，強調會與所有持份者保持溝通。

▼5月3日 早上繁忙時間紅隧口等過海巴士人龍▼



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陳恒鑌︰東鐵列車金鐘站故障 反映隧巴仍有存在價值

日前東鐵過海段於早上繁忙時間發生故障，事後港鐵解釋列車的監控系統錯誤著燈（false alarm），需將涉事列車調入金鐘站側線，但當時有「子彈車」已停泊於該處，故需先將「子彈車」調走。民建聯議員陳恒鑌表示，事件更反映隧巴仍有存在價值，不應取消。

實政圓桌議員田北辰亦批評，事件反映港鐵出現失誤或處事粗疏，認為派出「子彈車」後，應盡快安排該列車調頭，而非停於側線，形容該位置猶如避車處，一旦有列車出現故障，可盡快將故障列車移離主線。港鐵車務總監李家潤表示，會檢視相關安排，日後希望「子彈車」不會長時間佔用側線。

荃灣線早上繁忙時間過海客流減少28％

另外，多名議員關注過海段的分流作用。李家潤表示，東鐵線現時早上最繁忙時段，最繁忙路段的乘客量由約2.6萬人次，上升27%，達至約3.3萬人次，如以每平方米站4人計，載客率為73%。他續指，早上繁時荃灣線由尖沙咀到金鐘，客流比通車前跌28%；東涌線九龍站往香港站亦減6%。

▼5月15日東鐵過海段通車 新啟用會展站及金鐘站、紅磡站新設施一覽▼



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香港新方向議員張欣宇問到港鐵會否增加列車，以及班次可否更頻密。李家潤表示，第34列九卡車近日已到港，現時信號系統有能力再加密班次。他續指，如全數37列九卡車到港，每小時的班次可由原本的22班，上升至23、24班。按此計算，即由現時的2.7分鐘一班，或可加增2.5分鐘。