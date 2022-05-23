港鐵南港島線列車「飛站」急剎再退後　乘客：倒車返月台好危險

港鐵南港島線是本地少數全自動化無人駕駛列車，有市民向《香港01》投訴指，今午（23日）大約1時半，一列開往金鐘方向的南港島線列車，在經過海洋公園站時未有如常停站，結果列車完全駛過月台後才停車，之後再慢慢「褪車」回到該站月台。該名市民表示，列車在「飛站」前，車速已較平時慢，整體車程大約慢了10分鐘。他又稱，倒車前未有播出任何廣播，擔心會有危險。

《香港01》正向港鐵查詢事件始末及原因。



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乘客黃先生今日大約下午1時30分，乘搭往金鐘方向的南港島線列車。他憶述，列車在黃竹坑站時車速已較平時慢，之後到達海洋公園站之際，列車竟未有如常停下，「當時報稱訊號錯誤，其實未到站前架車已停一停，窒一窒，到咗海洋公園站後成架車走過籠。」

乘客：落車後有職員到車頭檢查

黃先生又指，列車「飛站」駛過月台後才緊急停車，才慢慢倒車回到月台讓乘客上落，「架車倒後行好危險，落車之後見到有職員進入車頭檢查，可能架車出咗問題」，他表示，全程車較平時花多約10分鐘，最終因此遲到。

黃先生續指，當時有廣播提到信號系統出現故障，然而在列車倒車時，未有播出任何廣播提醒，擔心突然倒車會引起危險，而且認為港鐵應在事故後公布事件。

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現時迪士尼線及南港島線均使用自動化無人駕駛列車。在南港島線通車前，立法會曾討論有關安全問題，根據2012年的立法會文件，港鐵曾透露，自動列車控制系統配備車廂、車站控制室，以至車務控制中心的系統操作模式，而且有高效能信號系統自動修復功能。港鐵當時指，列車啟動、變速、停車、以至車門開關等操作，皆由車務控制中心指揮，按編定的指令自動完成。