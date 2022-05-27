疫情．5.27｜BA.2.12.1經隱形個案流入社區　港島現3宗源頭不明

今日（2７日）新增250宗確診個案，包括29宗輸入個案，當中4宗個案屬8或12日出社區檢測才確診，相信全屬復陽，亦有一宗個案是居住在西貢、曾到美國的本地貨機機組人員5月26日快速陽性，另增一宗死亡個案。

昨日公佈的4宗社區感染BA.2.12.1個案，基因排序證實與太古城麥當勞群組一樣，並增加一宗會展個案，新增的55歲女患者在會展2樓職員餐廳常聚坊做洗碗工，與群組另一名在會展做清潔工患者，曾在職員餐廳同時段用餐。另外，檢疫酒店沙田萬怡酒店疑有BA.2傳播，兩相鄰房間旅客中招。

位於太古城的德思齊加拿大國際學校爆疫，一班有4人染疫，涉3學生及1老師，建議下周一停課。



昨日疫情報道總覽：

▼5月27日強制檢測公告▼



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【22:38】本港新冠肺炎疫情緩和，不過多區仍出現確診個案。食物及衞生局今晚（27日）公布強制檢測公告，共有42個地點納入公告。當中沙田區有六幢大廈上榜，為各區最多，包括水泉澳邨嶺泉樓、濱景花園2座及大圍名城2期3座等。



另外，灣仔會展新翼2樓的員工飯堂「嚐聚坊」再多一名曾赴該餐廳的會展員工確診，故嚐聚坊繼昨日（27日）被納入強制檢測公告後，今日再次上榜，指明時間為20至22日每日上午7時至7時半。當局指，曾在指定時間到訪過強制檢測公告中地點的市民，須在5月28至29日內進行檢測。

【21:08】疫情持續，衞生防護中心今日（27日）公布，新呈報162幢確診大廈，主要位於新界區共有73幢，大埔倚龍山莊獨立屋、沙田名城、將軍澳天晉 1 期日鑽海、荃灣海之戀．愛炫美等上榜；九龍區有九龍城The Avery、御金．國峯、漾日居等；港島區有Bowen's Lookout、太古城、杏花邨、豪園等。

【20:05】日本宣布將從6月10日起「開關」，港人可「返鄉下」毋須入境檢疫。東瀛遊今日（27日）公布，推出東京、長野立山黑部雪壁7天小型旅行團，只要2人報名就可成行，最快6月11日出發，團費28,989元，已包回程檢測費用，但未包回港酒店7日檢疫費用。

東瀛遊執行董事禤國全表示，團費漲價主要與機票及人工成本有關，希望政府盡快取消七日隔離政策，令旅遊業真正復甦。

▼5月27日 德思齊加拿大國際學校爆疫▼



【19:30】美食車先導計劃推行近五年，將於下月1日結束。西九文化區管理局發言人公布，經過過去數周與有關政府部門磋商後，同意只要美食車符合政府部門的相關牌照規定，便可於6月1日後改為在西九文化區藝術公園的內指定的固定位置繼續營運，而管理局已與六架美食車的營運者簽約。



管理局又預計，隨著去年底M+向公眾開放，香港故宮文化博物館亦預計於今年年中開幕，未來有更多大型活動在西九文化區舉行，到訪西九的市民眾多，對餐飲設施的需求十分殷切。

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【17:53】疫情緩和，社交距離措施放寬，各行業似乎正逐漸復蘇。有招聘平台今日（27日）舉行招聘博覽，20間不同行業的中小企參與，提供500個職位空缺。

有壽司店表示，每間分店原需要100名員工，但現時每間店只有約70、80人，有近兩成人手短缺，希望藉在招聘博覽補充人手。

至於求職者，不乏剛考完中學文憑試DSE的考生，有考生說去年已因疫情難覓暑期工，冀現時疫情緩和，招聘博覽有助找工作。招聘博覽亦有自由工作者求職，他形容疫情下多月收入歸零，在讀畢愛增值課程後特意來求職。

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【17:34】沙田愉翠苑愉欣閣傍晚圍封強檢，政府目標是在明日（28日）上午約八時完成行動，視乎檢測結果，行動或會延長。

【17:17】近日疫情處於低位膠著狀態，政府今日（27日）表示，因應將軍澳日出康城首都、MALIBU、晉海、晉海II、領凱、領峯、領都及緻藍天以及屯門大興邨等14處污水檢測結果呈陽性和病毒量相對較高，房屋署及當區民政事務處將會陸續向有關地點居民、在地工作清潔員工和物業管理員工派發合共約21萬個快速抗原測試包，供自行檢測。

▼5月27日 將軍澳日出康城1至5期居民要快測▼



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【17:14】歐家榮表示，位於太古城的德思齊加拿大國際學校，其中一班有4宗個案，涉3學生及1老師，全校500多學生及近100教職員，其他人今早陰性，涉事班房有23學生，其餘20學生暫時陰。最早發病學生5月24日現病徵，同日快測陽性，本周一5月23日最後返學，其餘昨日最後上學，今日出現病徵，今日陽性，已建議這一班在下星期一停課，假期繼續做快測，陽性要呈報學校及衞生署，建議學校消毒。

由於學校亦位於太古城，但這幾宗個案都是快測陽性，會取樣做核酸檢測及全基因分析，亦會了解他們有無到過BA.2.12.1確診者的場所，但初步未發現有到過，會詢問清楚；不排除感染並非社區流行的病毒，會密切注視。

【16:59】歐家榮表示，一對在筲箕灣居住染疫夫婦是病源，美國回港第12日檢測到，發病後在筲箕灣一帶有活動，在太古城麥當勞引起大群組，港島區BA.2.12.1分支有傳播。新4宗個案，有2宗在灣仔工作，推斷此分支已透過隱型個案流入社區造成傳播，2位暫時列為源頭不明，與先前個案找不到直接關係，但基因分析同之前個案一樣，顯示是相關，已將相關場所列入強檢。

【16:55】衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，會展群組中有工作員工發現2宗，一宗昨日公布的清潔工，工作主要在會展3樓做清潔，負責清潔洗手間、抹扶手電梯、電梯掣及掃地等，一般不會與參展公眾人士有直接面對面接觸，據其行蹤，患者與先前太古城麥當勞群組無直接聯繫或關係，正調查源頭。

另一位患者是5月24日發病，都在會展工作，但地點不同，新個案主要在廚房洗碗，唯一在職員餐廳進食，只供職員使用，每日早午晚宵夜膳食供應，會展600多個員工可用，實際有幾多人食要再了解。

【16:50】55歲女患者住水街禮安大廈，5月24日發病、5月25日快測陽性，最後一日5月23日上班，兩個案互不認識，但曾在5月20-23日上午去過職員餐廳食飯，共用LG層職員更衣室。因快測陽性，無基因分析知道與昨公布個案是否一樣，但會安排個案再取樣本，做核酸基因分析，了解是否BA.2.12.1個案，食環署及機電署視察了餐廳，建議消毒及取環境樣本化驗。

【16:46】昨日公佈的4宗社區感染BA.2.12.1個案，其中一家庭3人中招，最早發病63歲女士，在灣仔會展做清潔工， 5月23日最後上班。5月20至23日，上午7時及中午11點多曾去過職員飯堂，在會展2樓常聚坊用餐，昨天一宗個案，55歲女患者都在會展工作，主要在3樓參展工人用膳飯堂做洗碗工，兩人互不認識。

▼三藩市返港夫婦染Omicron亞型BA.2.1.2.1病毒▼

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【14:45】【日本開關/韓國開關2022/韓國旅遊/社內相親】除了日本宣布6月10日恢復開關，其實韓國早前亦公布，6月1日起恢復對一般國家（Level 1）公民發放短期訪問簽證（C-3）及電子簽證，港人韓國旅遊在望。

【12:12】政府今日（27日）表示，會繼續向長者免費提供快速抗原測試套裝至六月底，共約600萬份，將透過不同社福機構、長者中心及醫管局的中醫診所等地方派發，每人每次可獲五份快測包，但不可重複於同一日領取。食物及衞生局發言人表示，即使疫情稍微緩和，但Omicron的變異病毒株傳播力極高，市民仍要保持警覺。

【09:17】嶺華心邨華冠樓今早完成圍封檢測，其間約1720名身處「受限區域」內的人士接受檢測，當中發現三宗陽性檢測個案和一宗檢測結果為不確定的個案。

▼5月23日 衞生署人員到太古城中心麥當勞調查爆疫▼



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5月起確診群組。

▼日本開關 項明生舉辦五個遊日團▼



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▼5月24日 機場進行飛機事故及救援演習▼



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▼5月25日 St. Catherine's國際幼稚園局部停課首日▼



▼5月20日起強制檢測公告▼



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