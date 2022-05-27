日本開關｜東瀛遊搶閘推東京長野七天團　最快6.11出發團費3萬元

日本宣布將從6月10日起「開關」，港人可「返鄉下」毋須入境檢疫。東瀛遊今日（27日）公布，推出東京、長野立山黑部雪壁7天小型旅行團，只要2人報名就可成行，最快6月11日出發，團費28,989元，已包回程檢測費用，但未包回港酒店7日檢疫費用。



東瀛遊執行董事禤國全表示，團費漲價主要與機票及人工成本有關，希望政府盡快取消七日隔離政策，令旅遊業真正復甦。



東瀛遊今日（27日）公布，推出東京、長野立山黑部雪壁7天小型旅行團

2人報名可成團

東瀛遊指出，已成功向航空公司取得6月11至18日出發往返東京成田機場的機位，並同時已預約日本各縣的酒店，推出東京、長野立山黑部雪壁7天小型旅行團，只要2人報名就可成行。

「日本東京立山 黑部雪壁開山7天旅行團」團費28,989元，已包回程檢測費用，出發日期分別為6月11、15日、18日及22日，行程包括日本立山黑部阿爾卑斯山、徒步 20 米高雪壁大谷、立山黑部乘坐六種不同交通工具、富士山五合目、野猿溫泉奇觀、鎌倉大佛、漫步江之島、2 晚新宿京王酒店、2 晚溫泉酒店。

東瀛遊今日（27日）公布，推出東京、長野立山黑部雪壁7天小型旅行團。

代訂香港7天檢疫酒店

東瀛遊表示，會替旅客免手續費代訂香港7天檢疫酒店，預約入境日本的指定 PCR TEST、團費已包括回程前48小時 PCR 核酸檢測費用、EGL至尊旅遊保險包括新冠病毒醫療費用，及特別安排獨立入座用膳。

禤國全：最大成本是工作人員回港後檢疫費用

東瀛遊執行董事禤國全表示，團費對比疫情前上漲一倍以上，現時航空公司官網訂購一張東京來回機票約6,000至萬多元，接近疫情前數倍以上。今次因應小型旅行團人數要求，成本亦因而大大上升。

他又指，最重大的成本，是工作人員回港後檢疫費用，包括7天酒店檢疫和7天額外工資。他指，旅客對於返「鄉下」有熱切需求，希望政府取消七日隔離政策，令旅遊業真正復甦。