Uber Taxi試驗按錶收費另收$5預約費　的士業︰喺合法非法間穿梭

Uber香港近年力攻的士市場，Uber近日更於程式內通知特選客戶，推出「的士按錶收費」的乘車試行計劃。獲邀的特選乘客透過Uber預約的士時，可選擇要求按咪錶收費，系統不會計算預計行程車資。用戶最終收費帳單上，除的士咪錶的款項外，Uber會徵收每程5元的「乘客預約費」。

的士車行車主協會永遠會長吳坤成表示，業界強調的士要合法經營，不能與Uber混為一談，憂慮按錶收費計劃「細節有怪獸」。他指，Uber一直以「燒銀紙」方式，推出優惠綑綁式吸客，惟的士業若跟隨，主動向乘客提供優惠卻是違法，直斥政府並無妥善監管預約平台。他又質疑，Uber此舉如同「漂白」，混淆一直以來非法「白牌車」的生意，形容做法如同「喺非法同合法之間穿梭。」



Uber強調試行計劃按跟足運輸署車資計算方法 由司機按錶頭輸入車資

Uber近日向部份「特選客戶」發電郵稱，推出「的士（按錶收費）」乘車選項試行計劃，由即日起至6月30日，乘客若透過Uber 預約的士服務，可選擇「按錶收費」選項。Uber強調，車資將完全根據運輸署當時生效的車資計算方法，系統將不會再於預約行程中顯示預計行程車資。

乘客上車後，的士司機會開啟咪錶，到達目的地後會在App內輸入咪錶上所顯示的總額，包括隧道及行李費等適用費用，系統會自動計算適用的乘車優惠，並加上每程5元的「乘客預約費」。

如乘客的帳戶中有適用的乘車優惠，將可於預約行程時見到綠色的優惠標記，相關折扣優惠將在行程完結時由系統自動計算。（Uber提供）

與一般電召的士不同的是，乘客下車後，可於Uber程式或電郵查閱行程及付款記錄，亦可向司機要求索取機印車費收據，全程會繼續以電子支付，毋須以現金交易，與一般的Uber叫車行程無異。

乘客下車後，可於Uber App或電郵查閱行程及付款記錄。（Uber提供）

的士業界質疑混淆視聽

的士車行車主協會永遠會長吳坤成表示，Uber推出合法的電召的士選項，但無剔除以往的「白牌車」等疑似非法電召車輛方式，批評做法如同「喺非法同合法之間穿梭，個漂白效應我哋覺得係有啲問題。」他又質疑，Uber此舉是要以合法預約的士方式，為不合法的白牌車賣廣告，目的是要「混淆視聽。」

吳坤成續指，接獲多個業界會員投訴，批評Uber「燒銀紙」推出獎賞制度，乘客惠顧一程Uber行程後，便可免費獲贈或以半價惠顧Uber Taxi，誘使乘客使用程式預約的士服務，「佢用好多嘢去綑綁住、掛鉤住，好似協同效應得嚟，又將個市場歪曲咗。」

他又質疑，Uber會在繁忙時間以「加乘」機制，增加每程車的收費。惟的士電台以同一方式經營卻是違法，質疑做法對的士業界造成不公，直斥政府未有妥善監管Uber的營運。

吳坤成表示，Uber推出合法的叫的士選項，但無剔除以往的「白牌車」等疑似非法電召車輛方式，形容做法如同「喺非法同合法之間穿梭，個漂白效應我哋覺得係有啲問題。」(資料圖片／羅君豪攝)

被問到Uber推出按咪錶收費的召車選項後，與的士業界有否合作空間。吳坤成明言，對Uber做法有保留，需要仔細研究「細節有冇怪獸。」他強調，的士服務是完全合法，不能與在灰色地帶遊走的Uber相提並論。