5.19重開場所｜酒吧卡啦OK重開　晚市堂食再延至午夜【詳情一覽】

【第二階段放寬/堂食第三針/堂食人數/酒吧營業時間/酒吧打針/疫苗通行證第三階段】雖然本港疫情近日現回升憂慮，但第二階段放寬社交距離措施如期周四（19日）落實，酒吧終可復業，准4人一枱，其他處所如卡拉OK、派對房間、麻雀館等娛樂場所事隔4個多月重開，餐飲處所的宴會活動人數上限亦將由現時的20人提升至120人。



同時，本月31日起亦開始實施第三階段「疫苗通行證」，未接種足夠「針數」人士想屆時仍能進入食肆及重開的處所，剩餘最後兩周時間打針。根據「疫苗通行證」要求，屆時所有12歲或以上市民，必須按政府要求接種三劑新冠疫苗，方能符合「疫苗通行證」的處所要求；又或者，取得醫學豁免證明書或「康復紀錄二維碼」的康復者，半年內可仍可憑該證明出入相關場所。



周四重開處所的營業時間、人數上限及打針要求，連同第三階段「疫苗通行證」安排詳情，一文看清。



▼5.19重開599F章表列處所▼



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酒吧營業至凌晨1時59分 准4人一枱

政府將在周四落實放寬第二階段社交距離限制措施。據政府早前公布，599F章所有表列處所均可重開，其中酒吧營業時間至凌晨1時59分，每枱限坐4人，顧客人數最多為處所容納量上限的75%，場內亦禁止進行任何現場表演及跳舞活動。

▼5月18日 麻雀館大掃除迎5月19日重開▼



+ 9

食肆堂食維持8人一枱 時間延長至晚上12時

另一市民關心的食肆堂食安排，明日起，堂食每枱人數上限維持8人，但宴會人數上限增加至120人，堂食營業時間延長至晚上12時。

其他仍未重開的表列處所，包括浴室、派對房間、夜店或夜總會、卡拉OK場所、麻將天九耍樂處所和郵輪，在5月19日均可重開。當中只有夜總會的重開規定與酒吧相同，而卡拉OK場所、麻將天九耍樂處所、及派對房間，營業時間及顧客人數規定與酒吧相同，但每個房間、每個隔格、或每枱則最多只可容納8人。

▼5月18日 中環酒吧準備5月19日起重開▼



+ 17

宴會人數增至120人、戲院容所有觀眾場內飲食

至於早於5月5日已放寬至8人一枱的餐飲處所，5月19日起，堂食時間延長至晚上11時59分;宴會人數上限由20人增至120人；場內亦可恢復卡拉OK及麻將天九耍樂活動。

早前已經重開的戲院，入座率亦由50%增至85%，並取消須打齊三劑疫苗才可飲食的限制，即所有觀眾均可在場內飲食。

▼5月18日 Party room消毒準備5月19日重開▼

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5.31展開「疫苗通行證」三針規定

此外，第三階段的「疫苗通行證」亦將在本月31日起實施，未接種足夠「針數」人士剩餘最後兩周時間。屆時所有12歲或以上市民，除非取得醫學豁免證明書或「康復紀錄二維碼」，否則必須按政府要求接種三針新冠疫苗，方能符合「疫苗通行證」的要求。

▼疫苗通行證一覽▼



新冠康復者六個月內可用「康復紀錄二維碼」出入

至於康復人士，康復後六個月內可使用「康復紀錄二維碼」進入相關場所；若感染前已打兩針或三針，則無需額外接種疫苗，該「二維碼」到期後可繼續使用。

非康復人士就必須打第三針，其「疫苗通行證」始有效；不過如果市民剛剛才接種了第二針，未滿六個月亦可豁免。

非康復人士



（一）非康復人士在接種第二劑疫苗之後的六個月內，可使用疫苗接種紀錄二維碼作為「疫苗通行證」。

（二）非康復人士如接種第二劑疫苗已超出六個月，則需要接種第三劑疫苗，方能繼續使用疫苗接種紀錄二維碼作為「疫苗通行證」。

康復人士



（三）所有康復人士在康復後六個月內，可使用「康復紀錄二維碼」或帶有康復身分的疫苗接種紀錄二維碼作為「疫苗通行證」。

（四）康復人士如在感染前已接種第二或第三劑疫苗，無需額外接種疫苗，可在「康復紀錄二維碼」到期後使用帶有康復身分的疫苗接種紀錄二維碼作為「疫苗通行證」。

（五）康復人士如在感染前未曾接種或只接種一劑疫苗，需要在康復後六個月內接種多一劑（第一劑或第二劑）疫苗，方能繼續使用帶有康復身分的疫苗接種紀錄二維碼作為「疫苗通行證」。

（六）12至17歲的康復人士，如已接種第一劑復必泰疫苗，可繼續使用帶有康復身分的疫苗接種紀錄二維碼作為「疫苗通行證」。

▼5月5日 食肆每枱人數調升至最多八人一枱▼



+ 5

▼4月11日 酒吧之城蘭桂坊晚上猶如死城▼



+ 5

▼4月14日 特首林鄭月娥打第四劑科興疫苗▼



+ 2

政府提醒，尚未符合第三階段「疫苗通行證」要求的市民，盡快在本月31日之前接種疫苗。政府亦呼籲其他合資格接種第三劑疫苗的市民，無需等候至「疫苗通行證」六個月寬限期屆滿，應盡早接種第三劑疫苗。

發言人強調，雖然近日疫情稍為緩和，但Omicron變異病毒株傳播力極高，市民仍須保持警惕。接種疫苗對於預防感染者出現重症或死亡高度有效。發言人指，強烈呼籲仍未接種疫苗的市民盡早接種疫苗，特別是感染新冠病毒後死亡風險極高的長者、長期病患者及其他免疫力較弱人士，應為自己健康着想盡早接種。符合接種第三及第四劑疫苗資格的市民應盡早接種，以為本港建立防疫屏障。