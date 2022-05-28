疫情．5.28｜42處納強檢公告　包括爆疫中環德己立街Zentral酒吧

新冠疫情持續，本港今日（28日）新增270宗確診，當中116宗來自核酸檢測，154宗來自快遫測試呈報。另外多一名病人離世。最新多一個群組爆發，涉及位於中環德己立街32號加州大廈的酒吧Zentral，暫錄11宗個案，涉及6男5女，包括一名23歲兼職籃球教練，他在元朗博愛醫院鄧佩瓊紀念中學任教，本月24日出現病徵，同日到學校教波，有30名學生參加，涉及4級別分布14班，至今有6名同學陽性。



5月28日強檢公告全名單

▼5月28日 中環德己立街Zentral酒吧爆疫▼



【22:30】中環德己立街酒吧「Zentral」十一名互不相識顧客染疫，源頭未明。有位於「Zentral」所在蘭桂坊加州大廈附近的餐廳表示，部份食客因擔心疫情取消預約，直言事件對生意有影響。雖然今晚（28日）周末蘭桂坊人流未大減，但有本打算閒逛感受氣氛的市民聽到酒吧爆疫消息即轉頭離開：「都好驚㗎，呢度咁多人。」不過亦有市民無懼疫情，今晚特意到酒吧消遣：「無得擔心咁多，困咗咁耐都忍不住啦。」

+ 1

【21:47】食物及衞生局今晚公布的強制檢測公告名單有42個地點上榜，包括中環德己立街有11宗個案的酒吧「Zentral」，而同處中環的西式扒房「The Iron Fairies & Co」亦上榜。當中，前者的指明時間為上周六（21日）晚上11時至翌日（22日）凌晨2時，後者則早兩小時由同日晚上9時開始。



其餘40幢上榜大廈均為住宅，遍布港、九、新界，包括毗鄰港鐵柯士甸站的御金‧國峯、淺水灣陽明山莊13座、半山區的傳統高尚住宅愛都大廈、又一村又一居、元朗站上蓋Grand Yoho和將軍澳日出康城晉海等。

【20:55】疫情持續，衞生防護中心今日公布，新呈報175幢確診大廈，較昨日多13幢，新界區以90幢佔最多，包括港鐵大圍車廠上蓋的「名城」2期3座和3期3座和馬鞍山的翠擁華庭、荃灣柏傲灣2座、天水圍Wetland Seasons Park 12座等。港島區亦有33幢上榜，包括西半山豪宅高雲臺、薄扶林的碧瑤灣19座、西營盤的薈臻等。

+ 3

【18:30】柴灣杏花邨34座圍封強檢，政府目標是在明日（29日）上午約十一時完成此行動，視乎檢測結果，行動或會延長。

【18:25】本港社區持續出現新冠病毒隱形傳播鏈，政府表示，九龍城及元朗區多幢大廈、屋苑及屋邨污水樣本呈陽性，包括傲雲峰、帝庭豪園等豪宅，以及馬頭圍邨及朗屏邨全邨等。政府稱該些地區疑有隱性患者，故向有關地區的居民、在地工作清潔員工和物業管理員工派發合共約14萬個快速抗原測試包，供其自測。

【17:00】歐家榮指，太古城德思齊加拿大國際學校多一宗確診，患者與早前確診患者同班，調查發現，德思齊首名發病學生住太古城鄱陽閣 ，同廈早前有一宗確診，涉及一名67歲男子，他曾在5月3日光顧太古城麥當勞，基因分析是BA.2.12.1。

▼5月27日 德思齊加拿大國際學校爆疫▼



【16:50】醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業公布，靈實醫院膳食部一名員工主動匯報快測陽性，後多4名同事確診，他們一同住或一同用膳，膳食部現時暫停運作。

【16:48】歐家榮指，暫未掌握同一時段有多少人光顧ZENTRAL酒吧，而元朗博愛醫院鄧佩瓊紀念中學參加籃球班的學生均無戴口罩，染疫教練則有戴口罩。

【16:46】多一宗L452R本地個案，初步基因分析顯示是BA.4或BA.5個案，涉及一名在機場停機坪辦公室文職工作男子，住馬鞍山新港城。同時，昨新增兩2宗BA.4個案，累計本港共14宗BA.4個案，均為輸入個案。

【16:45】沙田萬怡酒店有人染疫，歐家榮指，昨與機電署視察，發現源頭病人所住的2835號房間出現正壓，令房內空氣當打開門時會流出走廊，但房間內空氣流量及抽氣扇運作正常，毗鄰房間一切正常，但氣流由走廊走入房，走廊空氣流向是由2835房流去另一間有確診者的2833號房間。

【16:37】酒吧ZENTRAL其中一名確診者為兼職籃球教練，在元朗博愛醫院鄧佩瓊紀念中學任教，他5月24日傍晚病發，同日下午曾教籃球訓練班，有30名學生參加，涉及4級別分布14班，暫時有6名同學陽性。

位於中環德己立街加州大廈的酒吧Zentral有11名顧客確診。（黃金棋攝）

【16:35】衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮指，中環德己立街酒吧ZENTRAL錄11個案，全部已打針，涉及 6男5女，全部出現輕微病徵 。

【16:31】衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮指，本港今日新增270宗確診，當中116宗來自核酸檢測，154宗來自快遫測試呈報。另外多一名病人離世。

【15:40】日本政府公布6月10日起「開關」，將全球各地分為紅、黃、藍三個組別，中國及香港均被列入低風險組的「藍色名單」，入境時毋須向當地政府出示疫苗接種證明，亦可免除入境後檢測及隔離，但確診個案少的澳門卻被列入屬中風險「黃色名單」，旅客打齊三針疫苗，可以免除入境時的新冠病毒檢測和隔離；未打齊針則要在入境時檢測及3天居家隔離。



澳門社會文化司司長歐陽瑜今日示，現時澳門的疫苗接種率達89.1%，相信澳門居民要到日本的影響不大，至於日本方面用甚麼標準來定義澳門的疫情風險，將會去信日本駐港總領事了解。

【12:20】新冠疫苗接種逾一年，仍有人對是否打針有疑問，香港理工大學應用社會科學學系教授甄秋慧今早（28日）在港台節目《香港家書》中指出，曾就市民對接種疫苗意願進行調查，發現市民打針的決定受多個因素影響。若要市民配合，需更為要「剛柔並濟」，尤其很多長者在疫情期間情緒備受困擾，加上大眾對疫苗的認知不足，這些意見都會令他們對於打針卻步，建議應加強宣傳及解說，市民愈是理解接種疫苗的益處及迫切性，愈能減低對接種疫苗的疑慮。

【11:19】Omicron分支BA.2.12.1變種病毒株由抵港旅客帶入本港社區傳播，食物及衞生局局長陳肇始今早報28日)在電台節目表示，正檢視加強入境檢疫措施，目前抵港人士完成疫苗接種，7日後可離開檢疫酒店，到第12日需要做核酸檢測，當局正考慮在第12日前再加多一次核酸檢測，以助及早發現輸入個案及防止病毒傳入社區。現時每日確診數字維持200宗水平，疫情呈膠著狀態，呼籲市民、尤其長者應多做檢測，做到早隔離、早治療。被問及會否連任至下屆政府，她則稱不評論下屆政府事宜。

【09:27】本港新冠疫情持續，港島區接連發現Omicron亞型BA.2.12.1變種病毒株個案，政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌表示，多宗個案未能找到流行病學關係，料BA.2.12.1有機會已流入社區並有隱形傳播鏈，又指新變種與Omicron屬同源，對比現時流行病毒株，疫苗抗體折扣較大，傳播性再高25%，但無證據顯示病情會更嚴重，疫苗抗體效力雖有折扣，但T細胞不受影響，接種仍苗仍可減死亡及重症，又預料本港確診數字會維持在低三位數字。

【08:04】政府今日（28日）早上表示，沙田愉翠苑愉欣閣完成圍封檢測，約950名受檢人士中發現1宗陽性檢測個案和1宗檢測結果為不確定的個案。

【08:00】港人最熱愛的旅遊聖地日本，將在6月10日起「開關」恢復接待外國遊客，港人毋須向日本當局出示疫苗接種證明照即可免檢測及隔離入境，但必須跟旅行團。闊別「鄉下」三年，當地不少人和事都已有所改變。



《香港01》聯絡到居日港人、旅遊Blogger風信子，她稱過去兩年日本旅遊業經過一次大洗牌，有舊店不敵疫情倒閉，但期間亦有新景點誕生，例如吉卜力公園及福岡LaLaport 一比一RX-93ff v高達（Nu Gundam）等，又建議市民即使是去過的地方，也值得再去體會。

▼三藩市返港夫婦染Omicron亞型BA.2.1.2.1病毒▼



+ 3

▼5月23日 衞生署人員到太古城中心麥當勞調查爆疫▼



+ 2

▼5月20日起強制檢測公告▼



+ 40

蘭桂坊酒店舖九如坊及太古城中心麥當勞群組。(香港01製圖）

昨日總覽：