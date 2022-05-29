確診大廈｜增183幢新呈報 海之戀、御金．國峯打孖上榜
撰文：陳栢麟
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新冠病毒疫情持續，衞生防護中心今日（29日）公布新呈報183幢確診大廈，較昨日多八幢，新界區以95幢佔最多，包括馬鞍山的翠擁華庭5座、將軍澳天晉3A期2A座、荃灣海之戀10座及愛炫美3B 座、元朗Grand Yoho 1 座等。港島區亦有35幢上榜，包括寶馬山花園 9 座、南區豪宅陽明山莊 13 座、貝沙灣南灣 4 座等；九龍則有御金．國峯6座及7座、深水埗愛海頌 5 座等。
▼部分新呈報涉確診患者大廈▼
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沙田區重災 錦豐苑三幢上榜
新界區有95幢住宅大廈有住戶昨日呈報染疫，當中以沙田區以22幢佔最多，包括馬鞍山翠擁華庭 5 座、馬鞍山星漣海 3B 座、沙田第一城 36 座等。疫情亦遍布該區公共屋邨和居屋屋苑，包括瀝源邨福海樓、水泉澳邨峻泉樓及河泉樓、以及錦豐苑的錦荷閣、錦蓉閣、錦薇閣等。
在新界其他地區方面，愉景灣海堤居、愉景灣海澄湖畔 2 段平房、港鐵將軍澳站上蓋天晉3A期2A座、荃灣海之戀10座、荃灣海之戀愛炫美 3B 座、元朗Grand Yoho 1 座等亦榜上有名。
▼5月29日 衞生署公布中環酒吧The Iron Fairies & Co爆疫▼
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九龍區星輝豪庭、愛海頌上榜
九龍區亦有53幢大廈有住戶呈報確診，並以觀塘最重災，該區共有15幢大廈有住宅「中招」，包括清水灣道 8 號、麗港城 14座及17座、油美苑瀅美閣、灝美閣、卓麗樓、啟田邨啟仁樓、平田邨平真樓等。
九龍區的疫情亦遍布深水埗、黃大仙、油尖旺等多區，包括位於油麻地豪宅御金．國峯6座及7座、深水埗愛海頌 5 座、九龍塘廣播道豪宅星輝豪庭A 座等。
▼5月28日 中環Zentral酒吧爆疫下周未情況▼
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港島豪宅寶馬山花園、陽明山莊各一幢上榜
至於港島區方面，四區合共有35幢有住戶昨日呈報染疫，包括南區豪宅陽明山莊 13 座、貝沙灣南灣 4 座、東區的太古城太湖閣、廬山閣、洞庭閣、綠楊閣、以及寶馬山花園 9 座等。
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