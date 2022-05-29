強制檢測｜涉40幢　半山加冕臺1號、九龍御．太子、海之戀上榜

疫情持續，食物及衞生局今晚（29日）公布強制檢測公告，有40個指明地方上榜，當中部份屬單幢樓，分別是港島西半山區的加冕臺1號、九龍太子道西御．太子，其他私人私宅包括太古城、海逸豪園、海之戀、新港城等。



太古城太湖閣及富天閣上榜

據食衞局強制檢測公告，港島區方面，分佈半山區加冕臺1號 No. 1 加冕臺、太古城太湖閣、太古城富天閣、堅尼地城卑路乍街13號珍珠閣 B 座、柴灣樂軒臺 3 座及鴨脷洲鴨脷洲中心 A 座等。

紀律部隊宿舍油塘油美苑瀅美閣強檢

九龍區方面，有九龍城太子道西 398 號御．太子、紅磡海逸豪園 11 座、紀律部隊宿舍油塘油美苑瀅美閣等；新界區方面，分別有大圍名城 3 期 3 座、荃灣海之戀 10 座、馬鞍山新港城 4 期 L 座等。

▼5月28日強制檢測公告▼



▼5月29日 衞生署公布中環酒吧The Iron Fairies & Co爆疫▼



+ 13

田灣嘉隆苑重開流動採樣站

當局強調，三個月內曾經檢測呈陽性結果的人士毋須接受強制檢測，至於須接受強制檢測的人士，必須按相關強制檢測公告進行核酸檢測，而不能使用快速抗原測試，以符合公告要求。

政府明日（30日）將於田灣嘉隆苑重開流動採樣站。另外，多個檢測點設置了派籌機，已取籌的市民可在社區檢測中心網站查看實時籌號排隊狀況。部分大型流動採樣站亦已增設預約服務，市民可使用24小時預約系統預約合適時段進行檢測。

▼5月30日流動採樣站▼



+ 8

▼5月28日 中環德己立街Zentral酒吧爆疫▼

