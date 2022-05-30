疫情．5.30｜衞生署數爆疫酒吧四宗罪：差不多所有客人除口罩

本港新冠病毒疫情反彈，衞生署今日公布新增275宗確診個案。中環Zentral及The Iron Fairies酒吧新增19宗個案，均是5月21日晚光顧的酒客，暫合共45名酒客及11名密切接觸者染疫；在約700名酒客中，染疫比率達6%。衞生署指有兩名男患者當晚曾到過兩間爆疫酒吧，但根據二人發病及檢測陽性日期，未必是源頭病人。



衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮數出爆疫酒吧四宗罪：差不多所有客人除口罩，違規跳舞；當晚人數較多，在較擠逼情況有緊密接觸；通風不理想，鮮風量不足。至於酒吧有DJ在場表演，他指由食環署負責。



疫苗通行證第三階段明日（31日）實施，必須接種三劑疫苗（或接種兩針後確診）才合乎要求，當局指有60萬人在接種兩劑疫苗6個月後，仍未接種第三針疫苗，明起將不能進入食肆堂食或超級市場等表列處所。



昨日疫情總覽：

點擊查2019冠狀病毒病疫苗接種計劃各接種中心預約狀況

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▼5月30日強制檢測公告▼



【23:48】疫情持續，食物及衞生局今晚（30日）公布強制檢測公告，有43個指明地方上榜，當中有涉及三間位於港島的食肆，分別是西灣河太安樓地下新利記，指明時間是5月25日下午1時半至2時；鰂魚涌康怡廣場南座AEON 3樓板長壽司，指明時間是5月22日上午11時半至下午1時；以及不少「金鐘人、中環友」光顧的金鐘太古廣場2樓Cova Ristorante & Caffe，指明時間是5月22日晚上6時半至9時。

其餘40幢上榜大廈均為住宅，遍布港、九、新界，當中將軍澳天晉 IIIA有兩座上榜，分別是2A及2B座。▼5月30日 三間納入強檢名單港島食肆▼

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【23:38】第三階段疫苗通行證明日（31日）實施，市民需要更新新版本的電子針卡，只有符合要求的顧客方可進入餐飲處所及相關表列處所，料有部分人更新遇到困難，尤其是確診康復者。政府資訊科技總監辦公室將於明日在全港25個港鐵站，設流動支援站，在港島九龍及新界區協助市民。

（1）港島：西營盤、灣仔、筲箕灣、黃竹坑及北角；

（2）九龍：黃大仙、啟德、牛頭角、南昌、紅磡、九龍、太子、九龍塘及何文田；及

（3）新界：朗屏、上水、烏溪沙、大圍、荃灣西、兆康、大埔墟、東涌、青衣、葵芳及調景嶺。

▼5月30日 元州邨元盛樓圍封檢測▼



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【22:23】新冠病毒疫情持續，衞生防護中心今日（30日）公布新呈報175幢確診大廈，較昨日少8幢，新界區以81幢佔最多，包括沙田威爾斯親王醫院何善衡夫人醫科生宿舍、馬鞍山的泓碧5座、荃灣全．城滙5及8座、元朗Grand Yoho 5 座、東涌海堤灣畔 5 座等。港島區亦有33幢上榜，包括跑馬地詩濤花園、貝沙灣南灣 4 座；九龍則有海逸豪園11及23座、又一居 27 座等。

▼部分新呈報涉確診患者大廈▼



帝庭園候任特首李家超居住何文田帝庭園。(資料圖片)

【17:45】政府公布黃大仙區、油尖旺區及中西區部分大廈或區域污水呈陽性和病毒量相對較高，顯示該地區的處所可能有隱性患者存在，當中包括其中候任特首李家超居住的何文田帝庭園，以及尖沙咀重慶大廈和美麗都大廈；半山豪宅區羅便臣道一帶住宅也上榜。

房屋署及當區的民政事務處將會陸續向居民、在地工作清潔員工和物業管理員工派發合共約十九萬個快速抗原測試包，供他們自行檢測，以輔助識別感染者。涉及區域：

．黃大仙區 — 慈正邨及慈愛苑一至三期

．油尖旺區 — 重慶大廈、美麗都大廈、君頤峰、帝庭園、遠東大廈；海防道、亞士厘道、漢口道及樂道附近一帶住宅

．中西區 — 干德道、羅便臣道及摩羅廟街附近一帶住宅

【17:42】政府又公布圍封檢測荃灣石圍角邨石翠樓，政府將於「受限區域」內設立臨時採樣站，並要求受檢人士於今日晚上11時半前接受檢測，目標是在明日（31日）上午約10時完成此行動。

荃灣石圍角邨石翠樓5月30日圍封檢測。(政府新聞處圖片）

【17:18】政府公布圍封檢測元州邨元盛樓，當局稱審視一籃子因素，包括污水檢測病毒量、相關確診個案情況、其他環境因素等，通過風險評估，決定就相關區域作出限制與檢測宣告。政府將於「受限區域」內設立臨時採樣站，並要求受檢人士於今日晚上11時半前接受檢測；政府目標是在明日（31日）約中午12時完成此行動，視乎檢測結果，行動或會延長。

元州邨元盛樓5月30日圍封檢測。(政府新聞處圖片）

【17:13】歐家榮續指，該兩名5月21日晚至22日凌晨有去Zentral及The Iron Fairies的顧客互相認識，一人在5.26發病，相信在5月22日去酒吧時受感染，未必是酒吧群組源頭；另一人無病徵，5月29日核酸檢測陽性。他指二人是唯一去過兩間酒吧，爆發源頭仍調查中，而Zentral有一人5月20日發病，未知會否他是源頭，仍要分析清楚，審視其他人檢測結果。

【17:06】歐家榮表示，仍在調查2間酒吧流行病學，暫時受影響人士都是在當晚有出席的客人，未有員工染疫，仍等檢測結果。兩間初步有超過700名客人曾在相關時間去過，會跟進有關人士檢測結果，相信強檢會陸續找到新個案，特別是無病徵人士。初步了解，初步相信2酒吧有爆發，是因有具傳染性人士進入會所，有一共通點，客人進場時，差不多所有客人除口罩，飲飲品及跳舞，而當晚人數較多，在較擠逼情況大家有緊密傳接觸而出現傳播。

他指機電署在到場視察通風系統，詳細數據有待報告，初步了解2間酒吧通風不理想，鮮風量不足，加上人多，空氣換氣量或未必足夠應付有個案存在，預防傳播，稍後同食環跟進。

【17:00】醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）關慧敏表示，今日新增2名患者不治。其中84歲女病人有認知障礙，5月25日在院舍發現昏迷送急症室，大範圍出血性中風，之後情況惡化，昨日早上離世；65歲女病人有長期病，如三高、嚴重肝惡化，腹腔積水，5月14日因為肚痛及氣喘去急症，入院入內科，核酸檢測陽性，CT值25.6，情況轉差引起肝及腎衰竭，昨日離世。

【16:54】中環蘭桂坊酒吧群組：

【酒吧Zentral】今增8確診個案，累計有23宗個案，涉13男10女，年齡介乎17至30歲。發病日期由5月20日至5月29日，大部份在5月24至26日發病。其中一名去過酒吧的人士在博愛醫院學校籃球隊做兼職教練，參與籃球隊訓練增一學生個案，在5.29日發病，同日快測陽性，家居隔離陽性，最後一日上學是5月27日。學校籃球隊29人中，有8學生染疫，分佈5個班別。其他學生目前要家居檢疫。

【酒吧The Iron Fairies & Co】今增11確診個案，當中有2宗在同晚除去 Iron Fairies外，有去過Zental酒吧，一為30歲男子，5月26日發病、已打3針，5月29日強檢陽性；另一為29歲男子，與上述男認識，也是5月29日陽性，無病徵。累計 Iron Fairies有22宗個案，6男16女，發病時間5月23日至28日。昨日已去酒吧調查現場調查，31個樣本全陰性。

▼5月29日 衞生署公布中環酒吧The Iron Fairies & Co爆疫▼



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▼5月29日 衞生署公布中環酒吧The Iron Fairies & Co爆疫▼



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【16:45】歐家榮表示，今日早上收到學校呈報45宗學生或教職確誰診，涉34間學校。

德思齊加拿大國際學校新增2宗個案，涉之前有群組的班別。包括一名5月25日發病學生，最後上學5月25日，5月27日核酸檢測陽性；另一名是5月28日開始出現病微，最後一日上學5月27日，5月28日快測陽性，家中妹妹都陽性，同日檢測陽性，妹妹讀同一學校另一班別。

因有新個案出現，已建議爆發班房停課至6月2日、即本周四，下次上課是下周一，期間學生要快測。

國際英文幼稚園呈報多一宗學生染疫，與上周公佈不同，該班學生未有其他個案，染疫學生5月27日最後上學。

【16:37】新增懷疑四宗BA.2.12.1個案。

歐家榮表示，已做流行病學調查及接觸者追蹤，當中3個案同一家庭，住康景花園C座，該大廈之前有一個太古城麥當勞個案，兩個患者群組居住樓層座向不同。

3宗個案包括5歲女童，5月24日出現病徵，已打兩針，當晚快測陽性，她在5月22日早上11:37至1時與家人去過康怡的板長壽司，這個地方今日會列為要強檢。第二宗個案是她的35歲媽媽，5月26日發病，已打3針，當日快測陽性。餘下為家中女工人，5月27日發病，已打兩針。

最後一宗是住在太古城高山台廬山閣的51歲男子，他在5月26日發病及同日快測陽性。患者在5月25日下午1:40至2時去過西灣河新利記進食，該店納入強檢名單，2名家人無病徵並檢測陰性。

【16:30】衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮公布新增核酸陽性個案125宗及快測陽性個案150宗，總共275宗，較昨日多38宗；輸入個案佔48宗，當中37宗在機場臨時樣本收集中心採樣驗出陽性，10 宗在檢疫酒店/隔離設施發現，另一宗為一名19歲青年，曾在美國感染，料屬復陽。

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▼5月30日 市民趕打第三針疫苗以應付疫苗通行證▼



【15:00】政府今日（30日）公布，已與瓦努阿圖政府完成商討，將認可瓦努阿圖發出的疫苗接種紀錄，作為曾於海外地區逗留的抵港人士的認可疫苗紀錄。相關安排將由六月一日（星期三）凌晨零時起實施。由六月一日凌晨零時起，持有由瓦努阿圖相關主管當局發出並符合指定格式疫苗接種紀錄的人士，可從海外地區登機來港。有關旅客所接種的疫苗必須為列於政府「就指明用途認可2019冠狀病毒病疫苗列表」上的疫苗。

▼疫苗通行證一覽▼



【13:00】酒吧允許重開未幾即遇爆疫，中環蘭桂坊兩酒吧暫錄得26名顧客確診，爆疫當晚錄得約700人次光顧，亦有顧客脫口罩跳舞。港大傳染病感染及傳染病中心總監何栢良在電台節目上指，兩間酒吧或有機會違規，認為業界應主動向政府建議可行的管理方案，包括如何有效管理入場人數及規管場內戴口罩與人流距離情況。

不過，他指出，現時疫情尚算平穩且拾級而下，若每日新增個案維持在200至300宗、患者多屬輕症，毋須收緊現時的社交距離措施。惟他重申，若餐飲或表列處所違規「太離譜」，港府勢難不執法。

【12:30】「疫苗通行證」第三階段即將實施，屆時市民進入食肆堂食及表列處所一般需接種三劑新冠疫苗。今早（30日）在界限街體育館的社區疫苗接種中心，門外無人排隊打疫苗，市民可以直入中心接種疫苗。資料顯示，約有60萬人到期要打第三針。有市民直言只是為了配合政策而來，仍擔心打疫苗後會出現身體不適，但亦有從事跨境運輸的市民表示，想保護好自己所以已經打到第四針。另亦有市民指因為接種第二針未滿三個月，所以暫時無法接種第三針。

【10:45】政府宣布，觀塘翠屏（北）邨翠榆樓已在今早約10時完成強制檢測，其間有813名人士接受檢測，當中沒有發現陽性檢測個案，其後已解封。

▼5月29日 市民趁周日趕打第三針疫苗▼



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新冠病毒5月起爆發群組。

▼5月28日 中環Zentral酒吧爆疫下周未情況▼



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【00:58】中環蘭桂坊酒吧The Iron Fairies及Zentral爆疫，衞生署衞生防護中心昨日（29日）指，The Iron Fairies上周六（21日）爆疫當晚，有顧客脫口罩周圍走、跳舞；網上有宣傳海報顯示，同一晚爆疫的Zentral，有酒吧表演DJ在現場「搞氣氛」，影片顯示不少人也無戴口罩高歌跳舞。兩酒吧已有共26顧客確診，爆疫當晚共有約800人光顧。

酒吧5月19日重開，可營業至凌晨2時，但場內禁止進行任何現場表演及跳舞活動。根據該到Zentral的酒吧表演DJ社交網站資料，他們在酒吧重開後已到至少五間中環及尖沙咀酒吧「搞氣氛」，其中一間酒吧在宣傳中寫明「佢地嘅個人風格將帶你隨音樂一齊擺動」。

持牌酒吧會所聯會創會會長梁立仁表示，DJ純粹播歌，能否歸類為表演未有相關指引。他指即使有人違規，都不能「一竹篙打一船人」，強調業界大部份都好自律，呼籲大眾不要被政府引導，誤以為酒吧爆發「好誇張」。

▼5月28日 中環德己立街Zentral酒吧爆疫▼



▼5月27日 德思齊加拿大國際學校爆疫▼



▼5月20日起強制檢測公告▼



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▼日本公布6月10日開關▼



+ 25

▼日本開關劃分可入境國家地區類別▼

