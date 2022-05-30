酒吧連環爆疫或涉超收顧客　何栢良：毋須收緊　違規太離譜要執法

酒吧允許重開未幾即遇爆疫，中環蘭桂坊兩酒吧暫錄得26名顧客確診，爆疫當晚錄得約700人次光顧，亦有顧客脫口罩跳舞。港大傳染病感染及傳染病中心總監何栢良在商台《晴朗的一天出發》受訪時指，兩間酒吧或有機會違規，認為業界應主動向政府建議可行的管理方案，包括如何有效管理入場人數及規管場內戴口罩與人流距離情況。



但他指出，現時疫情尚算平穩且拾級而下，若每日新增個案維持在200至300宗、患者多屬輕症，毋須收緊現時的社交距離措施。惟他重申，若餐飲或表列處所違規「太離譜」，港府勢難不執法。



▼5月29日 衞生署公布中環酒吧The Iron Fairies & Co爆疫▼



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中環蘭桂坊兩酒吧The Iron Fairies及Zentra先後爆疫，何栢良表示，近日出現疫情的中環酒吧群組，暫錄得約20多人染疫，大部分屬年輕人，相信基本上已打兩針，亦或已有人已打三針，認為其患重症的機會微乎其微，但要觀察會否引起大規模傳播，牽連其他未接種人士或長者等。

他續指，業界應循處所容量限制及場內戴口罩情況，主動向政府建議可行的管理方案，何栢良提到，現時規定酒吧最多容納場所上限的75%，根據安心出行及疫苗通行證記錄，爆疫的兩間酒吧有約700人次入場，或有機會違規，業界可向港府提出如何有效管理入場人數，令容量合規；另亦要留意客人於場內戴口罩情況。

何栢良說，現時規定離開餐桌或座位時須戴口罩，另若場內客人數而百計，人與人之間距離緊密，「如果有感染者入咗去，必然有爆發。」他認為業界需與港府商討可行方案。

港大感染及傳染病中心總監何栢良。（資料圖片）

至於有否需要再次收緊防疫限制，他認為，現時疫情尚算平穩，且拾級而下，若每日新增個案維持在200至300宗，且患者多屬輕症，則可繼續在有規範的前提下，維持現行措施，毋須收緊，但他提到，若餐飲或表列處所違規「太離譜」，港府勢難不執法。

▼5月28日 中環德己立街Zentral酒吧爆疫▼



▼5月28日 中環Zentral酒吧爆疫後、蘭桂坊的周末情況▼



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港府昨公布微調航班熔斷機制詳情，何栢良表示，現時每日俳佪約30宗輸入個案，佔每日新增個案比例不大，如輸入個案非大幅攀升致超出檢疫設施容量，相信本港有能力應付，且熔斷機制仍有調整空間，「如果國際旅客多返，對香港復常都有幫助」，他又指，全球多個地區在解除社交距離措施及入境限制後，未見有大型爆發，認為可把握目前全球個案下滑形勢，暫停熔斷機制，並配合鼓勵接種措施，估計不會對本港疫情帶來很大影響。

至於加密來港人士抵港的核酸檢測次數，何栢良估計，或與港府不欲在7月1日前，歇止完成入境檢疫後在社區發現的陽性個案有關。